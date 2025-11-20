普發一萬加倍使用 台中五星飯店紛紛加碼搶商機

普發一萬加倍使用，台中福華大飯店《普發一萬，1+1自由配》住房專案，每房不到3千元。（圖：台中福華大飯店提供）

普發一萬元進帳，旅宿市場競爭白熱化，台中福華丟出最狠促銷《普發一萬，1+1自由配》住房專案，住一晚送一晚＋飲品買一送一，每房最低不到3千，震撼市場。長榮桂冠酒店推出普發一萬，住房滿萬送萬活動，金典酒店則有「一萬元金典饗宴優惠」，讓民眾以超值價格，輕鬆品味五星料理，體驗普發一萬，加倍使用的幸福。

中央普發一萬，民眾如何運用小確幸，台中五星飯店紛紛端出優惠方案搶商機，台中福華大飯店推出《普發一萬，1+1自由配》住房專案，主打「住一晚送一晚」與「飲品買一送一」，每房最低不到3千，搶攻普發紅利商機。專案自 11/20 起開賣、限量每日5間、限電話訂房，萬元補助，一次放大使用，吸引不少民眾提前規劃2026年第一季行程。

響應全民普發政策，台中金典酒店即日起至2026/6/30，推出「金典饗宴 領一萬元犒賞您的味蕾」限時活動，集結住宿、餐飲超值優惠，讓民眾體驗五星級尊榮美食與住宿饗宴，包括豪華家庭房，續住兩晚或一晚兩間，每間包含早餐4客，還有精緻雙人房，一泊二食一晚，都只要NT$10,000元。

普發一萬加倍使用，台中金典酒店推出「金典饗宴 領一萬元犒賞您的味蕾」限時活動。（圖：台中金典酒店提供）

普發一萬加碼贈！台中長榮桂冠酒店則端出住房滿萬送萬，霸王鵝餐券買一送一優惠活動，即日起至11月30日止，凡於官網或來電訂房，單筆消費滿一萬元，即可獲贈價值一萬元的客房回饋抵用券乙份。餐飲部分，長園中餐廳推出人氣爆棚的「桂冠霸王鵝買一送一」，歡迎民眾體會普發萬元，加倍使用的幸福。（寇世菁報導）