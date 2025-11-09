普發一萬加持 旅展買氣狂噴三成

普發萬元加持，台北國際旅展買氣沸騰，各大旅行社整體業績普遍較去年成長超過3成。（黃琮淵攝）

普發一萬加持，旅展買氣破表！台北國際旅展9日進入展期第3天，因適逢周日，中午過後湧現龐大人潮，現場擠得水洩不通，買氣同步加溫，尤其韓國、越南等萬元左右商品，成交率直線衝高，旅行社雙雄雄獅、可樂透露，近3日業績較去年大幅成長超過3成。

行政院拍板普發一萬元，首批款項11日晚間將入帳，面對現金即將落袋，不少人決定拿到旅展花掉，也讓今年的ITF台北國際旅展買氣愈燒愈旺，昨日展期進入第3天，不少人把握難得的最後假日進場，各大旅行社攤位前都擠滿了人，看準產品下單。

雄獅旅遊指出，周日明顯感受到展場人氣更勝以往，買氣也熱，熱銷產品依序為日本、歐洲及紐澳，其中以日本為大宗，而北海道航班因機位充足，現場以冬季賞雪及溫泉行程詢問度最高，紐澳受寒假親子族群青睞，買氣同樣夯，整體業績大幅成長3成。

可樂旅遊則透露，受普發一萬加持，萬元左右的商品成交率非常高，不少精打細算的小資族，則是加點錢買近2萬元的行程，像是韓國濟州5日、中越雙城5日都相當熱銷，累積旅展三天展期下來，業績較去年大增35％，自由行更因市場需求旺盛，排隊人龍綿延不絕。

除了小資湧進旅展現場，可樂旅遊近3日也出現超過5筆的「百萬刷手」，他們選購的產品分別是「加拿大黃刀鎮極光」、「芬蘭極光」及「歐洲西葡」，顯現民眾對長程線主題行程的高度需求，今年歐洲產品以南歐為最熱門，義大利、西班牙、葡萄牙的詢問度皆高。

長榮航空直營的長汎旅遊，今年瞄準「普發一萬」政策，加開萬元左右產品線，買氣亦較往年成長至少3成，並看好明年寒假春節的長假旅遊需求，在歐洲、日韓、東南亞都推出了兩人同行最高減1萬，引爆秒殺熱潮。

長汎旅遊董事長葉時忠分析，雖然線上旅展非常普遍，但從來客輪廓可以發現到，會到實體旅展的民眾，已很清楚要買什麼行程，會想到實體旅展下單的原因，一是感受氣氛、二是有問題能馬上得到解答，三是「看有沒有機會撿到便宜」，進而推升現場成交率。