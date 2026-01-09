普發一萬加碼抽 加油中百萬

「普發一萬．桃園百倍奉還」壓軸抽獎9日舉辦，桃園市長張善政（左）抽出100萬元得主，陳姓得獎者接獲張善政致電時不敢置信。（賴佑維攝）

桃園市政府推動「普發一萬．桃園百倍奉還」，市長張善政9日抽出百萬得主，陳姓獲獎人在加油站消費871元，她接獲張善政來電時簡直不敢置信。桃園市經濟發展局也透露，將在7月舉辦的桃園購物節會維持往年千萬大獎，歡迎大家到桃園購物。

張善政表示，本次活動配合中央普發現金1萬元政策，吸引民眾消費，去年11月12日至12月31日，短短50天內吸引超過8.6萬名註冊會員參與，累計登錄發票逾243萬張，消費金額突破20億元，成功串聯桃園在地百貨、購物中心、商圈協會及觀光工廠，發揮「1加1大於2」的加乘效果，顯著活絡在地經濟。

張善政也說，這次結合新版市民卡App，成功將過去分散於各局處的市政服務整合至單一平台，市民只需透過一個入口，即可使用多元便民功能，包含圖書借閱、停車繳費、活動報名等。

張善政致電給得獎者時，先強調這不是詐騙，陳姓得獎者相當驚喜，一度不敢置信，張善政詢問得獎者打算怎麼使用，她則說「太突然了，還沒想到用途。」經發局透露，將在7月舉辦的桃園購物節一樣有1千萬現金大獎，歡迎民眾捧場。

經發局說，此次活動包含「壓軸抽」、「月月抽」、「周周抽」、「天天抽」、「120倍奉還特別加碼獎」及「桃園市民卡App尊榮會員專屬抽」，共有300多個獎項，完整中獎名單已經公布在活動官網，民眾可上網查詢，活動小組也會與中獎人聯絡，通知領獎事宜。