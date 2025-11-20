普發一萬助攻買氣！新光三越周年慶站前店壓軸登場，怎麼買最划算？
年底普發萬元政策成百貨周年慶最強助攻！新光三越今（20）日表示，全台業績受惠成長約1成、來客數明顯上升，尤其A11、A9等流行指標店近一周業績衝出3成成長，帶動全台百貨年底買氣再起。
新光三越也表示，10月雖受連假出國潮影響，來客略顯保守，但隨年末倒數、點數使用期限將至（明年1月底前有效），促使會員提前回流消費，帶動整體業績回穩。
壓軸檔登場，年末壓箱寶怎麼買最划算？
新光三越最後一波周年慶將於11月27日在台北站前店登場，全館以「滿仟送仟點」為主軸，推出滿5,000送5,000點skm points、化妝品滿2,000送2,000點、大家電與法雅客滿萬送5,000點等多重優惠。
首七日使用skm pay再享加碼滿萬送萬點，回饋幅度創歷年新高，站前店表示，此次周年慶營收上看10.8億元，成長0.5%。
此外，站前店也推出「點數放大100倍」方案，會員僅需扣30點即可兌換300元購物金，最高可折抵300元，搭配指定業種滿額活動，實質折扣更勝以往。
化妝品、服飾、家用品稱霸周年慶榜首？
台北站前店預估，今年周年慶前3大熱銷品類為化妝品、服飾與家電。
化妝品以「話題性組合＋高CP值」為訴求，SK-II青春露家組下殺55折、LANCÔME小黑瓶發燒組僅33折；服飾品牌如PUMA、FILA推出買一送一活動；家用品則因年終尾牙與送禮需求強勁，象印、NICONICO與愛美特家電皆有近5折優惠。
另外，旗艦按摩椅OSIM V手天王3現省6.8萬元、日立與Panasonic六門冰箱75折起再享節能補助，席伊麗、TENDAY等高級床墊加碼最高5%回饋金。
館內也看好冬季寢具與廚具需求，推出Kinloch Anderson羊毛石墨烯冬被特價2,500元（原價1萬）、LE CREUSET鑄鐵鍋組45折，帶動「保暖＋實用」型消費潮流。
點數、贈品、卡友禮3重優惠，如何放大回饋？
除滿額贈點外，站前店同步推出「天天卡友禮」、「金卡加碼點數」與「指定銀行回饋」3重機制。
金卡會員最高可獲78萬點回饋，搭配skm pay綁定指定銀行刷卡再享額外2,000～16,000點不等贈點。聯名卡會員消費滿額還能獲贈伊萊克斯氣炸鍋、虎牌電鍋等家電好禮。
此外，每日早上10點還有限定「開門禮」，只需30點＋單筆300元消費即可換取蜂蜜、雨傘、面膜等高人氣贈品，進一步提升互動參與度。
Snoopy耶誕特展、公益活動同步登場？
不僅如此，台北站前店今年結合人氣IP「Snoopy」打造《Snoopy的耶誕驚喜》主題裝置，推出集章換「Snoopy吊飾隨身鏡」活動，營造節慶氛圍。
館內更與新北市動保處合作「毛寶貝飽飽過耶誕」公益計畫，只要扣300點即可為浪浪捐贈飼料一公斤，並獲耶誕小禮包，呼應永續與社會關懷。
12月初還將舉辦韓綜《廚師的迫降：客家廚房2》特展，邀請利特、孝淵、溫昇豪、陳庭妮等主持群數位互動，帶動粉絲朝聖人潮。
外籍旅客回流，耶誕商機延續明年？
台北站前店也指出，外籍旅客占比回升至5%，其中以香港旅客占22%居首，新加坡與美國旅客緊隨其後。新光三越預估年底至耶誕旺季將持續帶動國際旅客消費回流。
另外，朵頤、果然匯將於年底前進駐，結合餐飲與購物體驗，預期再強化餐飲營收占比。
在政府普發、點數放大與優惠疊加效應下，年底消費信心顯著回升。新光三越周年慶壓軸檔從化妝品到家電全面開戰，加上更彈性的點數回饋策略搶攻年底商機，全力衝刺全年業績。
