普發一萬咖啡買一送一放大！媽祖好神卡全家普發放大3重奏優惠

普發一萬要把錢放大！全家便利商店以「現金放大術」為核心策略，結合全台4,400家店舖與會員APP雙軸並進，推出多元優惠與回饋機制，自11月5日起至12月31日，「全家」推出「普發三重奏」活動，包括線下實體「好神(省)卡」、線上APP「全民普發好運刮刮樂+抽獎趣」，以及ATM領現加碼享Let’s Café、Let’s Tea、Fami!ce霜淇淋等專屬優惠！

圖 / 全家便利商店，以下同

全民普發即將入袋，「全家」自11月5日起推出限量「好神(省)卡」，設計Q版媽祖款與財神款共兩種卡面，每張售價2,000元，內含2,000元禮物卡（無使用期限）並加贈210元紅利金（使用期限至2025年12月31日止），兼具開運趣味與超值回饋。民眾可於全台「全家」店舖購買，無論是自用分次消費、節慶贈禮或作為收藏紀念都適合，快來把好運與實惠一次帶著走。

打開APP刮出好運氣！「全家」APP全民普發好運刮刮樂

購買即享紅利回饋 再抽Fami錢包1萬元購物金

除了實體活動外，「全家」APP於11月12日至11月25日推出活動，民眾只要「進入APP>熱門消息>全民普發好運刮刮樂」即可購買刮刮樂，每張售價1,000元，內容包含1,000元禮物卡（無使用期限）及回饋紅利金100元（使用期限至2025年12月31日止），每日每會員限買3張，讓普發金輕鬆放大。

此外，購買「全民普發好運刮刮樂」者皆可自動獲得一次「抽獎趣」抽獎資格，無須額外投注，即有機會抽中Fami錢包購物金1萬元（共10名），互動即享的遊戲體驗轉化為日常幸福感，讓普發金入帳不只是領現，更有機會刮出驚喜。

ATM領錢到「全家」立刻加碼享優惠

自11月17日至12月31日，於全台「全家」店舖使用台新、國泰世華或玉山ATM完成「全民+1 政府相挺」普發現金領取，即可獲得商品優惠券（小白單），兌換Let’s Café、Fami!ce霜淇淋或bb.q人氣商品等多項限定優惠，為年底消費旺季注入更多驚喜與幸福感。

商品優惠券內容包括：Let’s Café大特濃美式／大特濃拿鐵同品項買2送2、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋（49元系列不限口味）買2送1、大單品美式／大單品拿鐵同品項買1送1，以及bb.q專屬優惠，單筆消費滿399元加1元多得可樂或地瓜薯條、購買奶香卡滋半雞即贈煉乳哆波吉，透過「領現＋消費」便利優惠服務。優惠券使用期限至2026年1月7日，持券享擇一商品優惠一組，限實體店舖結帳，每次結帳限使用ㄧ張。

