普發一萬商機 台北凱達平日豪華套房買一送一、家庭房買一送二

【陳揚盛／綜合報導】為搶攻普發一萬商機，台北凱達大飯店以「全民共享、幸福放大」為概念推出「豪享度假」超值限量住房專案，即日起至2026/4/30止，只要一萬元即可於週一至週四入住豪華套房享買一送一、家庭房買一送二，周五每晚也只要加價400元，直接把幸福加倍放大！再搭配11月的周年慶優惠，住宿透過官網訂房入住滿4888元，再加碼贈500元抵用券；餐飲則是全館餐飲消費滿千贈百、早餐買一送一。

台北凱達針對普發金推出的「豪享度假」住房專案，只要一次梭哈一萬元，即可入住豪華套房兩晚或家庭三、四人房三晚，最高現省超過四萬元。豪華套房每晚原價2萬2800元+10%，採大面窗景與自然採光設計，配有獨立客廳、寬敞臥室與景觀泡澡浴缸，宛如置身都會精品宅；家庭房每晚原價1萬5800元+10%，同樣下殺不到３折優惠，無論是情侶雙人度假、親子出遊、好友小旅行都很划算。專案每日限量三間，數量有限，建議提早預訂。

廣告 廣告

此外，萬眾矚目的「新北歡樂耶誕城」將在11/14華麗登場，距離會場僅需車程10分鐘的台北凱達同步搶先推出「歡樂耶誕城」住房專案，活動期間自11/14至12/28，今年特別攜手台灣人氣腿部保養品牌「阿嬤的配方」合作，雙人房2888元起、家庭四人房4888元起，每人每晚1222元起即可入住。專案每房加贈保養小物-樹液足貼2雙(薰衣草或紅豆薏仁隨機發贈)，讓旅客可以在暢遊耶誕城後，回飯店就能暖足舒緩、身心充電，享受最療癒、浪漫城市小旅行。

台北凱達大飯店推出「豪享度假」限量住房專案，萬元即可入住豪華套房兩晚或家庭房三晚，最高現省超過四萬元。台北凱達大飯店提供

台北凱達大飯店響應普發萬元，推出豪華套房買一送一專案，房內採大面窗景與自然採光設計，設有獨立客廳與景觀泡澡浴缸，旅人可邊泡澡邊欣賞城市夜景。台北凱達大飯店提供

台北凱達推出「歡樂耶誕城」住房專案，今年特別攜手「阿嬤的配方」合作，專案贈送樹液足貼2雙，讓旅人可於房內暖足舒緩、放鬆身心。台北凱達大飯店提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家爆料｜新竹沒法治？議員詐領助理費遭判刑解職 女兒厚臉皮幫父審查預算

「台灣有事」出動自衛隊？中國怒召日本大使 美國務院說話了

獨家｜安歆澐被老公打到「整張臉爆血管」 恐懼到吃藥才能睡

