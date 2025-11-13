▲普發一萬帶動旅遊熱潮，五星飯店祭出住房與餐飲優惠搶客。（圖／台南晶英酒店）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／綜合 報導】政府普發現金正式上路，全台飯店業者搶搭這波「現金入袋」商機，紛紛推出萬元住房與加倍餐飲回饋專案，從南台灣到東台灣，各地旅宿以多重優惠吸引旅人「揪團出遊、吃好住滿」，讓這筆補助金發揮最大旅遊價值。

台南晶英住房三晚萬元有找 ROBIN’S牛排館現切牛排吸客

迎接普發現金、雙11購物節與百貨週年慶熱潮，台南晶英酒店加碼推出「晶喜發發發」住房專案，連住三晚僅需9,999元，加1元再享雙人自助早餐。專案優惠延長至2026年1月22日止，平日週日至週四皆適用，搭配高鐵聯票可享七折起優惠，讓旅人輕鬆暢遊府城、樂享質感假期。

館內ROBIN’S牛排館同步推出全新「現切秤重牛排」菜單，以美國USDA Prime等級牛肉現切現烤、以量計價，每公克3元起，搭配套餐每人只要780元起即可享受頂級肉香盛宴。無論是家庭旅遊或好友小聚，都能用「萬元」吃好住滿。

花蓮理想大地打造「水岸有聲日」 萬元住房專案開啟慢旅行

秋冬之際，花蓮理想大地渡假飯店推出秋日限定「水岸有聲日 Flow & Sound」生活節，結合音樂、旅行與生活三大主題，邀請旅人在湖畔享受慢節奏假期。活動將於11月21日至23日登場，三組花蓮在地音樂人輪番開唱，搭配湖畔風格市集與「神農生活 × 理想食光」快閃展售，呈現花蓮獨有的風土美學。

飯店也響應普發一萬元政策，推出平日限定「理想大地三天兩夜雙人行」萬元住房專案，原價21,120元、優惠價僅10,000元，即可入住西班牙主題房兩晚，含早餐、運河遊艇導覽與接駁服務。另有「理想樂遊抽獎活動」，消費滿額即有機會抽中蜜月套房、自助餐券與遊湖體驗券等多項好禮，讓旅程驚喜不斷。

高雄洲際酒店四週年慶 「盛饗雙倍券」加倍回饋

南台灣奢華代表高雄洲際酒店（InterContinental Kaohsiung）迎來開幕四週年，以「答謝、感恩」為主題推出限時四天快閃活動「Thanks 4 Giving 盛饗雙倍券」。凡以4,444元購買，即可獲得8,888元餐食消費金，可於2026年1月2日至6月30日期間於館內四間餐廳使用。活動將於11月20日至23日於官方商城限量販售，讓旅客以一半的價格享受雙倍美味。

此外，週年慶期間更推出「感恩際遇・四重回饋」活動，11月28日前於館內指定餐廳用餐即可享多重優惠、打卡贈前菜，並參加「刮刮樂」抽獎活動，最大獎可獲「全桌免單」或「總統套房住宿券」等奢華獎項，回饋旅客長久以來的支持。

從府城到花蓮、從港都到山水之間 萬元旅遊補助成全民假期引擎，隨著「普發一萬元」政策上路，飯店業者紛紛將補助轉化為創意行銷動能，不論是台南晶英主打「萬元三宿」、花蓮理想大地的音樂慢旅，或高雄洲際的「盛饗雙倍回饋」，皆以多層次的住宿與餐飲體驗滿足不同族群。這波由補助金點燃的旅遊熱潮，不僅刺激國旅消費，也為秋冬旅宿市場注入活力，讓「萬元假期」成為今年最熱話題。