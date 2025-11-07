普發一萬怎麼領最划算？中信銀ATM提領「加碼抽Switch 2」再享三大好康！

普發現金1萬元登記開跑，目前共有5種領取方式，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現與造冊發放！小編提醒民眾，千萬不要錢還沒到手已被詐騙集團轉走，普發現金的官網只有一個，切記別亂點來路不明的網址。小編建議，若擔心點到假網址，可選擇11/17起直接至ATM提領現金更安心。

（提醒大家小心詐騙，如遇可疑網站或訊息，請立即撥打反詐騙專線！）

ATM領取普發現金免登記，只要將提款卡插入ATM機台（有貼普發現金10,000的粉紅色貼紙），輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證號及發放對象健保卡號，即可領取1萬元。ATM領取普發現金還有加碼好康，讓民眾放大「普發1萬元」，選擇全台7-ELEVEN門市內的「中信銀ATM領現」，可享加碼抽Switch 2瑪利歐組合（3名）及三大好康；除此之外，很多人不知道，用中信銀行ATM指定交易還可抽 iPhone Air等豪禮！提領現金完成，若你要到7-ELEVEN消費，小編推薦一定要有這張中信uniopen聯名卡，消費最高享7％回饋，完成指定任務，還可以有ATM免手續費等優惠....。

普發1萬還在考慮怎麼領嗎？聰明選對領錢方式，讓你把一萬元現金放大好幾倍，以下小編會詳細介紹中信銀ATM提領的好康優惠以及如何領取？更多加碼活動一定要看完這篇！

一、普發 1 萬中信銀行 ATM 領，抽 Switch 2 ，再享三大好康

◆ 加碼抽｜抽 Switch 2 瑪利歐組合（ 3 名）

活動期間於中信銀行ATM成功領取「全民+1 政府相挺」普發現金（不限中信帳戶），即有抽獎資格。抽獎活動以ATM領現交易時輸入之身分證字號（或居留證號）筆數作為抽獎次數計算基準，如代未成年子女領取，也可累積抽獎次數。

舉例：2025/11/17 張三 用金融卡至中信ATM幫自己跟1歲小孩領取普發現金，共有2筆交易，因此 張三 可獲得2次抽獎機會。

◆ 好康 1 ｜綁定中信 LINE 服務享「 6,000 元優惠大禮包」

活動期間於中信銀行ATM成功領取普發1萬，掃描交易明細表上指定QR code並登入中信LINE個人化服務後方可領取。

※限行動裝置領券，領券期限至2025/12/31止。

※活動贈品無限量，每人限領一次。

※各優惠到期日請見券上說明，使用辦法與注意事項請以各優惠商家為準。

◆ 好康 2 ｜首次綁定中信 LINE 服務，加碼 50 點 OPENPOINT

2025/11/17~2025/12/31期間首次完成「中國信託 LINE 個人化服務」綁定，且須透過QR Code導引至活動網頁，於頁面上的指定連結並成功綁定，同步取得活動參與憑證後，才有參與資格。

※活動贈品限量8,600份，採依完成之先後順序給獎(非首次綁定不予以回饋)，每人限贈1次。(採事後回饋，最晚於2026/2/28前回饋完畢)

※OPENPOINT到期日：取得序號後，請於2026/7/31前將序號輸入OPENPOINT APP，其他注意事項詳見中信活動網頁。

◆ 好康 3 ｜ 7-ELEVEN 獨家合作 買 2 送 2 優惠券（如 CITY PRIMA 、辛拉麵、 Oreo 等）

活動期間於中信銀行ATM成功領取「全民+1 政府相挺」現金，交易完成後第2張小白單即為優惠券，此獨家合作活動會分週進行，每週的商品都不同，從咖啡、飲品、泡麵、零食應有盡有，請依券上指定期間內兌換使用。

※商品品項、優惠使用辦法及注意事項請以優惠券說明為準。

※中國信託銀行及統一超商股份有限公司保有隨時修正、暫停或終止該優惠活動之權利。

※每週不同，優惠券活動至2025/12/31止。

二、中信銀行 ATM 領現流程

步驟1：插卡 → 選擇「提款」 → 點「全民+1 政府相挺」

步驟2：輸入身分證字號（或居留證號）與健保卡號

步驟3：確認資料 → 取出$10,000與交易明細小白單（含指定7-ELEVEN優惠券）

三、中信銀行 ATM 交易集兌點活動

◆ 中信數位點（ My Way ）點很好用- ATM集點、兌點

透過至中信銀行ATM做跨行交易，可獲得「數位（My Way）點」！在中信銀行ATM，使用數位（My Way）點可以抽獎或兌換超多好禮！

活動期間：2025/7/1~2025/12/31 (點數到期日2025/12/31)

◆ 點數換好禮、抽大獎

2025/7/1~2025/12/31憑中信數位點（My Way）點3點享抽獎機會一次。（每月7、11、22日加碼抽）

(1) 每月7、11日：加碼抽各3名2萬點OPENPOINT

(2) 每月22日：加碼抽各50名822點OPENPOINT

(3) OPENPOINT 10點，每日1,000組

(4) 酷碰優惠券，無限量

◆ 交易即時抽

2025/10/1~2025/12/31於中信銀行ATM完成指定交易（臺幣跨行提款/存款/轉帳、外幣跨行 提款/存款），可立即使用1點抽Apple iPhone Air手機及OPENPOINT 點數等多元好禮。

(1) Apple iPhone Air 手機，共20台

(2) OPENPOINT 3點，共40萬組

(3) OPENPOINT 5點，共40萬組

(4) 酷碰優惠券，無限量

四、中信銀行 uniopen 聯名卡活動

到7-ELEVEN中信ATM領普發，店內消費搭配中信uniopen聯名卡可享最高7％回饋，完成指定任務，還可以有ATM免手續費活動哦！

◆ 筆筆消費回饋 OPENPOINT

國內一般消費 國外一般消費 國外實體商店消費 統一企業集團消費 1%回饋

無上限 2%回饋

無上限 3%回饋

無上限 3%

*國內一般消費1%回饋無上限

*統一企業集團消費加碼2%

(每月回饋上限500點)

◆ 完成指定任務享最高回饋 11%

統一企業集團消費

最高回饋OPENPOINT 7% 國外消費

最高回饋OPENPOINT 11% 綁定家樂福錢包

最高回饋11% 任務1：每月登入中信銀行APP領優惠券

任務2：踩點任務：每月於統一企業集團品牌消費加碼最高加碼4% (需為不同品牌)

●消費2家加碼1%

●消費3家加碼2%

●消費4家加碼3%

●消費5家(含)以上加碼4% 任務1：每月登入中信銀行APP領優惠券

任務2：日本、韓國、泰國、越南、菲律賓國外實體商店消費最高加碼8% 使用家樂福錢包綁定聯名卡至家樂福賣場消費， 當月刷滿NT500元(含)以上，最高加碼4%現金折價券 回饋7%計算方式:

●國內消費1%回饋無上限

●統一企業集團加碼2%

(每月上限500點)

●統一企業集團品牌最高加碼4%

(每月上限500點) 回饋11%計算方式:

●國外實體商店消費3%

回饋無上限

●指定國家實體商店消費

最高加碼8%

(每月上限500點) 回饋11%計算方式:

●國內一般消費1%回饋

無上限

●統一企業集團加碼2% (每月上限500點)

●綁定家樂福錢包最高加碼4%

(每月上限NT300元)

●統一企業集團品牌最高

加碼4%(每月上限500點)

*國內一般消費、國外一般消費、國外實體商店、統一企業集團消費活動期間為2025/8/21~2026/8/31；指定任務最高 11% 回饋活動期間為2025/8/21~2025/12/31。

◆ 免交易手續費任務

跨行轉帳、外幣提存款想省手續費？快來參考中信uniopen聯名卡友專屬活動！只要申辦uniopen聯名卡及設定信用卡數位帳單，再完成指定金融往來，就可獲得每月中國信託網路/行動銀行及ATM臺幣跨行轉帳10次、外幣提/存款各1次免手續費優惠。>>活動詳情請見官網說明

◆ 新戶 / 新卡禮

即日～2025/12/31申辦中國信託- uniopen 聯名卡核卡30天內任刷1筆最高送 OPENPOINT 500點

新戶禮：500點

新卡禮：100點

>>立即申請

>>更多優惠

相關優惠權益或服務之細節或限制條件請參閱中國信託銀行官網

謹慎理財 信用至上

信用卡循環年利率：本行ARMs指數＋加碼利率(5.97%~13.47%)；上限為15%，預借現金手續費為每筆預借金額X3.5%+150元，循環利率基準日為104年9月1日，其他費用請上 www.ctbcbank.com 查詢

五、普發 1 萬現金領取常見問題

Q1:普發1萬現金領取資格：

A:

國內現有戶籍國民（含2026年4月30日前國內出生並領有出生證明的新生兒）。

取得居留許可的無戶籍國民。

取得永久居留許可的外國人。

大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可者。

政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。

Q2:ATM領現需要準備那些證件

A:

提款卡（本人/代領人）

身分證統一編號或居留證統一證號（本人/代領人）

發放對象健保卡卡號

Q3:未成年人領取普發現金方式有哪些？

A:

未滿7歲【107年11月6日(含)後出生】符合發放資格者，應由父母或監護人其中一人代為領取。

7歲至未滿13歲【101年11月6日(含)至107年11月5日出生】符合發放資格者，可由本人自行領取，或由父母或監護人其中一人代為領取。

13歲以上【101年11月5日(含)以前出生】之未成年人符合發放資格者，由本人選擇適合自己的方式領取，或以委託他人方式領取。

