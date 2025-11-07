普發一萬怎麼領最划算？中信銀ATM提領「加碼抽Switch 2」再享三大好康！
普發現金1萬元登記開跑，目前共有5種領取方式，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現與造冊發放！小編提醒民眾，千萬不要錢還沒到手已被詐騙集團轉走，普發現金的官網只有一個，切記別亂點來路不明的網址。小編建議，若擔心點到假網址，可選擇11/17起直接至ATM提領現金更安心。
（提醒大家小心詐騙，如遇可疑網站或訊息，請立即撥打反詐騙專線！）
ATM領取普發現金免登記，只要將提款卡插入ATM機台（有貼普發現金10,000的粉紅色貼紙），輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證號及發放對象健保卡號，即可領取1萬元。ATM領取普發現金還有加碼好康，讓民眾放大「普發1萬元」，選擇全台7-ELEVEN門市內的「中信銀ATM領現」，可享加碼抽Switch 2瑪利歐組合（3名）及三大好康；除此之外，很多人不知道，用中信銀行ATM指定交易還可抽 iPhone Air等豪禮！提領現金完成，若你要到7-ELEVEN消費，小編推薦一定要有這張中信uniopen聯名卡，消費最高享7％回饋，完成指定任務，還可以有ATM免手續費等優惠....。
普發1萬還在考慮怎麼領嗎？聰明選對領錢方式，讓你把一萬元現金放大好幾倍，以下小編會詳細介紹中信銀ATM提領的好康優惠以及如何領取？更多加碼活動一定要看完這篇！
文章目錄
一、普發1萬中信銀行ATM領，抽Switch 2，再享三大好康
◆加碼抽｜抽Switch 2瑪利歐組合（3名）
◆好康1｜綁定中信LINE服務享「6,000元優惠大禮包」
◆好康3｜7-ELEVEN獨家合作 買2送2優惠券（如CITY PRIMA、辛拉麵、Oreo等）
◆中信數位點（My Way）點很好用-ATM集點、兌點
◆完成指定任務享最高回饋11%
◆新戶/新卡禮
一、普發1萬中信銀行ATM領，抽Switch 2，再享三大好康
◆加碼抽｜抽Switch 2瑪利歐組合（3名）
活動期間於中信銀行ATM成功領取「全民+1 政府相挺」普發現金（不限中信帳戶），即有抽獎資格。抽獎活動以ATM領現交易時輸入之身分證字號（或居留證號）筆數作為抽獎次數計算基準，如代未成年子女領取，也可累積抽獎次數。
舉例：2025/11/17 張三 用金融卡至中信ATM幫自己跟1歲小孩領取普發現金，共有2筆交易，因此張三可獲得2次抽獎機會。
◆好康1｜綁定中信LINE服務享「6,000元優惠大禮包」
活動期間於中信銀行ATM成功領取普發1萬，掃描交易明細表上指定QR code並登入中信LINE個人化服務後方可領取。
※限行動裝置領券，領券期限至2025/12/31止。
※活動贈品無限量，每人限領一次。
※各優惠到期日請見券上說明，使用辦法與注意事項請以各優惠商家為準。
◆好康2｜首次綁定中信LINE服務，加碼50點OPENPOINT
2025/11/17~2025/12/31期間首次完成「中國信託 LINE 個人化服務」綁定，且須透過QR Code導引至活動網頁，於頁面上的指定連結並成功綁定，同步取得活動參與憑證後，才有參與資格。
※活動贈品限量8,600份，採依完成之先後順序給獎(非首次綁定不予以回饋)，每人限贈1次。(採事後回饋，最晚於2026/2/28前回饋完畢)
※OPENPOINT到期日：取得序號後，請於2026/7/31前將序號輸入OPENPOINT APP，其他注意事項詳見中信活動網頁。
◆好康3｜7-ELEVEN獨家合作 買2送2優惠券（如CITY PRIMA、辛拉麵、Oreo等）
活動期間於中信銀行ATM成功領取「全民+1 政府相挺」現金，交易完成後第2張小白單即為優惠券，此獨家合作活動會分週進行，每週的商品都不同，從咖啡、飲品、泡麵、零食應有盡有，請依券上指定期間內兌換使用。
※商品品項、優惠使用辦法及注意事項請以優惠券說明為準。
※中國信託銀行及統一超商股份有限公司保有隨時修正、暫停或終止該優惠活動之權利。
※每週不同，優惠券活動至2025/12/31止。
二、中信銀行ATM領現流程
步驟1：插卡 → 選擇「提款」 → 點「全民+1 政府相挺」
步驟2：輸入身分證字號（或居留證號）與健保卡號
步驟3：確認資料 → 取出$10,000與交易明細小白單（含指定7-ELEVEN優惠券）
三、中信銀行ATM交易集兌點活動
◆中信數位點（My Way）點很好用-ATM集點、兌點
透過至中信銀行ATM做跨行交易，可獲得「數位（My Way）點」！在中信銀行ATM，使用數位（My Way）點可以抽獎或兌換超多好禮！
活動期間：2025/7/1~2025/12/31 (點數到期日2025/12/31)
◆點數換好禮、抽大獎
2025/7/1~2025/12/31憑中信數位點（My Way）點3點享抽獎機會一次。（每月7、11、22日加碼抽）
(1) 每月7、11日：加碼抽各3名2萬點OPENPOINT
(2) 每月22日：加碼抽各50名822點OPENPOINT
(3) OPENPOINT 10點，每日1,000組
(4) 酷碰優惠券，無限量
◆交易即時抽
2025/10/1~2025/12/31於中信銀行ATM完成指定交易（臺幣跨行提款/存款/轉帳、外幣跨行 提款/存款），可立即使用1點抽Apple iPhone Air手機及OPENPOINT 點數等多元好禮。
(1) Apple iPhone Air 手機，共20台
(2) OPENPOINT 3點，共40萬組
(3) OPENPOINT 5點，共40萬組
(4) 酷碰優惠券，無限量
四、中信銀行uniopen聯名卡活動
到7-ELEVEN中信ATM領普發，店內消費搭配中信uniopen聯名卡可享最高7％回饋，完成指定任務，還可以有ATM免手續費活動哦！
◆筆筆消費回饋OPENPOINT
國內一般消費
國外一般消費
國外實體商店消費
統一企業集團消費
1%回饋
2%回饋
3%回饋
3%
◆完成指定任務享最高回饋11%
統一企業集團消費
國外消費
綁定家樂福錢包
任務1：每月登入中信銀行APP領優惠券
任務1：每月登入中信銀行APP領優惠券
使用家樂福錢包綁定聯名卡至家樂福賣場消費， 當月刷滿NT500元(含)以上，最高加碼4%現金折價券
回饋7%計算方式:
回饋11%計算方式:
回饋11%計算方式:
*國內一般消費、國外一般消費、國外實體商店、統一企業集團消費活動期間為2025/8/21~2026/8/31；指定任務最高 11% 回饋活動期間為2025/8/21~2025/12/31。
◆免交易手續費任務
跨行轉帳、外幣提存款想省手續費？快來參考中信uniopen聯名卡友專屬活動！只要申辦uniopen聯名卡及設定信用卡數位帳單，再完成指定金融往來，就可獲得每月中國信託網路/行動銀行及ATM臺幣跨行轉帳10次、外幣提/存款各1次免手續費優惠。>>活動詳情請見官網說明
◆新戶/新卡禮
即日～2025/12/31申辦中國信託- uniopen 聯名卡核卡30天內任刷1筆最高送 OPENPOINT 500點
相關優惠權益或服務之細節或限制條件請參閱中國信託銀行官網
謹慎理財 信用至上
信用卡循環年利率：本行ARMs指數＋加碼利率(5.97%~13.47%)；上限為15%，預借現金手續費為每筆預借金額X3.5%+150元，循環利率基準日為104年9月1日，其他費用請上 www.ctbcbank.com 查詢
五、普發1萬現金領取常見問題
Q1:普發1萬現金領取資格：
A:
國內現有戶籍國民（含2026年4月30日前國內出生並領有出生證明的新生兒）。
取得居留許可的無戶籍國民。
取得永久居留許可的外國人。
大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可者。
政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。
Q2:ATM領現需要準備那些證件
A:
提款卡（本人/代領人）
身分證統一編號或居留證統一證號（本人/代領人）
發放對象健保卡卡號
Q3:未成年人領取普發現金方式有哪些？
A:
未滿7歲【107年11月6日(含)後出生】符合發放資格者，應由父母或監護人其中一人代為領取。
7歲至未滿13歲【101年11月6日(含)至107年11月5日出生】符合發放資格者，可由本人自行領取，或由父母或監護人其中一人代為領取。
13歲以上【101年11月5日(含)以前出生】之未成年人符合發放資格者，由本人選擇適合自己的方式領取，或以委託他人方式領取。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
普發一萬元怎麼「嗶」最划算？LINE Pay最高30%回饋、iPASS一卡通等優惠一次看
行政院普發一萬元已於11月5日起開放分流登記。台灣多家電子支付平台與銀行已搶先推出一系列回饋活動，鼓勵民眾將現金存入帳戶並於指定通路使用，享受「放大」效益。《Yahoo股市》整理各大支付平台回饋重點，包括LINE Pay、iPASS一卡通、全盈支付與全支付，涵蓋餐飲、旅遊、交通及繳稅等多元場景，最高可享30%回饋。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
【普發一萬】940萬人線上登記選哪家銀行最划算？元大銀最高加碼11萬 15家銀行優惠一表看
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月12日即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括免抽獎解3任務可多領800元刷卡金或是抽最高11萬元現金、抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
限時3折起！LV、LOEWE、CELINE、FENDI 快閃價太心動，雙11完整優惠攻略偷偷告訴你
LVMH集團品牌日下殺3折起，限時超特惠入手精品包，甚至一省就省快4萬，這波優惠真的太強了。包含話題不斷的LV經典老花、CELINE凱旋門包、LOEWE Puzzle與Pebble系列、FENDI Baguette等熱門款式。這些包不只是在時尚圈有地位，更是許多名人私服愛用的真實入坑包。從可甜可鹽的迷你包，到實用度滿分的托特包與長夾，每一款都能展現不同的風格魅力。Yahoo好好買 ・ 1 天前
雙11必買暖冬神器Top 10：超夯暖手寶、按摩眼罩、泡腳機限時優惠 年末交換禮物清單｜揪愛Mei推好物
雙11購物節起跑，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年度最優惠檔期入手，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著立冬天氣漸轉涼，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己一一比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，趁雙11入手最划算，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
行李箱推薦、雙11撿便宜！American Tourister瘋降5折起、Deseno買2送11超狂、胖胖箱下殺4折...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦
年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備...趁著一年一度的雙11優惠，正好可以撿便宜！旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！這篇再同場加映其他超人氣的話題行李箱，像是可客製化的CASETiFY Travel行李箱、容量大升級的胖胖箱、載重更好推的5輪行李箱、幽默到不行的凹痕撞擊箱等等，這些到底在紅什麼？快來一起看看小編開箱和網友爆好評的行李箱有哪些吧！Yahoo精選購 ・ 1 天前
雙11優惠2025全攻略！滿額最高送40%、爆品天天10點開搶、天天抽11,111OPENPOINT 實測回饋拿好拿滿攻略看這篇
雙11正式開打，今年真的「強到不行」！除了全民普發一萬元讓荷包瞬間回血外，Yahoo購物也火力全開，從暖慶一路加碼到正檔優惠，整個雙11檔期天天都有爆品下殺、限時回饋滿滿，今年活動最大亮點是「免組隊、回饋直接入帳」，11月7日至11月11日連續5天，全站消費滿3,500元即可獲得11%購物金，每日最高上限高達30,000元，買越多回饋越多；再加上限時「滿額回饋最高送40%購物金」，幾乎等於邊買邊賺。Yahoo好好買 ・ 7 小時前
普發一萬怎麼領最賺？八大公股銀加碼抽iPhone 17、送刷卡金 優惠看這裡
政府「全民+1 政府相挺」普發現金登記入帳將於本周三（5日）開放網路登記，財政部所屬公股銀行積極響應，就登記入帳及ATM領現者，推出多項限時優惠活動，包括現金、刷卡金、iPhone手機及台灣pay紅利點數等抽獎機會，部分銀行更提供申辦數位帳戶加碼優惠。Yahoo奇摩股市 ・ 4 天前
普發1萬催買氣 電商揭「萬元Top10熱銷榜」
[NOWnews今日新聞]全民「普發1萬」登記開跑，也成為年底最強消費催化劑。Yahoo購物觀察，萬元價格帶商品買氣持續攀升，3C科技、智能家電與精品黃金等高單商品表現亮眼。Yahoo購物今（6）日也...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發一萬選ATM可領6000元大禮包！中信銀還推超商獨家禮、OPENPOINT 50點
行政院普發一萬開跑，線上登記第二天，但ATM領似乎禮更大！中信金（2891）旗下中國信託商業銀行今（6）日宣布推出ATM領取普發現金，可享超過新台幣「6000元優惠大禮包」、「LINE官方帳號首次綁定優惠」及「超商獨家買2送2合作活動」等三大好康方案，不僅內含餐飲品牌優惠券組合、OPENPOINT 50點回饋，更有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
普發一萬引爆消費熱潮 SOGO周年慶拚首日13.2億元業績
遠東SOGO台北三店周年慶今（6）日登場，為期12天，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年百貨零售業有望迎來第四季的強勁成長，主要動能來自政府普發一萬元現金政策。她指出，雖然截至8月底整體零售銷售與去年相比仍屬持平，但預期消費者將把資金留在年末，推升年底一波「消費大爆發」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
鈔能力覺醒！普發一萬X雙11：iPhone 17直降破千、S25+省破萬
把「普發一萬」準備好！雙11購物節有鈔能力加持，就是換新手機好時機！傑昇通信祭出年度最殺快閃活動，自11月6日至11月9日限時四天，購買指定品牌手機包含iPhone 17直降破千、三星Galaxy S25+、華碩Zenfone 11 Ultra等旗艦機，都有最高破萬元的優惠可立即折抵。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 6 小時前
iHerb雙11優惠｜年度最殺！全站74折只限5天！益生菌、維他命、魚油、膠原蛋白、黑瑪卡...「30萬好評」熱銷品最低200有找
一年一度的雙11購物節來了！全球最熱門的保健購物網 iHerb也來參戰啦！即日起至11/12上午10點，訂單結帳輸入折扣碼【SINGLES25】，全站商品通通74折！無低消、無指定品項，堪稱全年最佛優惠。「揪愛Mei」小編精選三大熱銷品牌：Force Factor、Nature’s Bounty、California Gold Nutrition，兼具高品質與高CP值，好口碑與回購率更是有目共睹，跟著買不怕踩雷！Yahoo夯好物 ・ 7 小時前
4大超商「咖啡、奶昔買1送1」 紅茶10元、珍奶40元限時3天快搶
週末超商優惠快收！7-ELEVEN咖啡買11送11、珍奶4杯160元，全家奶昔買1送1、仙女紅茶第二杯10元，萊爾富巧克力飲品買1送1、袋裝微波小點任2件85折，OKmart咖啡搭配指定甜點只要59元，小北百貨立冬限定咖啡買1送1。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
咖啡優惠又來了！7-11買2送2 全家「這樣買」比半價還便宜
咖啡優惠來了！全家今（6）日單品美式、單品拿鐵買6送6，除此之外再加碼門市一日限定「自帶環保杯」買任何飲品都折扣8元（原本5元），若搭配寄杯咖啡買6送6喝，相當於比半價便宜；7-11門市大杯濃萃美式買2送2、拿鐵買2送1。咖啡控別忘記趁現在囤貨！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找
台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位，以「住房與餐飲雙重驚喜」為主軸推出年度最強優惠。住房推出「尊貴山景客房平假日雙人住宿券」優惠價5,599元（原價28,586元），等同2折入住，不分平假日可使用，含翌日自助百匯早餐。餐飲部分則推出「萬麗軒招牌...styletc ・ 2 天前
高雄大立週年慶 ! 《普發萬元放大術》 最高回饋一萬送兩仟 月月加碼再抽萬元購物金、哀鳳17等大獎 !
高雄大立週年慶 ! 《普發萬元放大術》 最高回饋一萬送兩仟 月月加碼再抽萬元購物金、哀鳳17等大獎 !Yahoo特別企劃 ・ 2 天前
2025最好玩的聖誕禮物！美妝控拆到停不下來：魔方倒數月曆、甜點泡澡宇宙、閃耀微笑套組一次收！
benefit終極美妝魔方倒數月曆：邊拆邊玩超療癒，美妝控必收藏benefit今年聖誕直接把美妝變成一場遊戲，推出復古魔術方塊造型的24格倒數月曆，方塊色塊超繽紛、放在房間也是夢幻擺飾！抽屜設計可以一格格拆，每天都有驚喜，有點像在玩美妝版的方塊拼圖，一邊拆一邊期待到底會...styletc ・ 1 天前
5大速食雙11優惠！漢堡、雞塊買1送1 大比薩只要199元
雙11速食優惠看這篇！麥當勞7大飲品買1送1，麥脆鷄腿2件只要99元；拿坡里大披薩或六塊炸雞特價199元；漢堡王西部小華堡、地瓜薯買1送1；肯德基脆薯、鱈魚圈圈、玉米濃湯、冰心蛋撻風味冰淇淋與雞塊買1送1；必勝客雞軟骨、玉米濃湯買1送1，外帶大比薩只要199元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
義大利成歐洲最大「賭徒王國」 2024賭金達5.6兆 四成國民都賭過
過去20年來，義大利人的賭博花費急遽增加，尤其在新冠疫情之後，每年成長率達15%，至2024年已達到1574億歐元（約新台幣5.6兆元），賭博毛利，也就是投注金額與贏得金額之間的差距，更達到215億歐元（約新台幣7720億元），讓浪漫形象、美麗風景與精緻美食聞名的國度，成為歐洲最大的「賭徒王國」。 44歲的喬凡尼（Giovanni）是一名獸醫，6個月前才成功戒除賭癮，批評政府在打擊賭博方面力度不足。而反賭癮的組織表示，全面禁止並不現實，但賭博金額年年劇增，可是稅收沒有等比增加，政府應該對賭博造成的社會成本等，進行更全面的評估。 義大利賭博歷史悠久，早在1863年政府就核准樂透遊戲，1990年代因財政壓力開始鬆綁賭博產業，2006年起開放線上賭博市場，2011年全面合法化，由ADM（義大利海關與壟斷局）監管。 根據當局統計，2022年有2050萬名義大利人，至少賭博過一次，占成年人口的43%，以男性居多，其中有110萬人每天至少要花一小時賭博，而這是賭博成癮者的基本模式。另一方面，黑手黨涉賭、洗錢的問題也有跡可循，賭博業在貧困、黑幫猖獗的南部地區特別盛行。 賭博產業表示，一直推廣「負責任賭博行為」；政府的立場認為，如果過度限制，只會讓人們轉向非法賭博，對於賭博產業，政府「態度務實」，畢竟對就業與經濟有所貢獻，期望在謹慎監控下支持產業成長。 Yahoo新聞提醒您：未成年請勿賭博，賭博違法傷財，請拒絕沉迷。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前