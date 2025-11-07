普發一萬想投入ETF 這兩檔ETF意外獲青睞

▲一名女大生想將拿到的普發一萬塊，全都投入股市買0050。 （圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」，也有民眾想要利用「購買ETF」放大一萬元，近期有網友在社群平台提問，到底該怎麼買比較划算？對此，有專家建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置高股息、市值型ETF組合，為自己打造投資永動機。

有女網友在社群平台Dcard發文表示，自己是大學生，生活費剛好足夠，沒有特別想要花錢，本身課業繁忙，不太有多餘時間盯著股市，頂多看看投資理財的文章了解生態而已，目前有定期定額投資0050，所以打算將普發一萬元都丟進股市裡放著。

她詢問網友，如果將普發一萬全拿去買0050這樣的做法好嗎？還是有其他的建議？因為她認為，這普發一萬塊也只能買零股，所以乾脆就買相對穩健的標的。

貼文底下有人留言表示，「才1萬而已，可以直接丟0050或2330（台積電）」、「沒什麼好猶豫的，直接買0050或006208（富邦台50）」、「0050很好呀，如果是特殊推薦，反正都要長期放了，就放正2吧，畢竟投0050就是認為最終向上，那麼理論上，00631L（元大台灣50正2）或者00675L（富邦臺灣加權正2）也是可以放的」。

其他人也同樣認為，「買不配息的吧，本金小，配個股息再投入還要被削手續費，股息再投入的額度不足1萬4的話還是會被收取最低20元手續費，不如買不配息的ETF，就不用擔心股息再投入被削高昂手續費的問題」。

對此，有基金經理人建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置高股息、市值型ETF組合，為自己打造投資永動機，同時掌握收益與成長的機會。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



