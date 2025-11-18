普發一萬憂學生遭詐 警向明道中學直播防詐

▲分局長劉雲鵬親自以直播方式向全校175間教室、近7000名師生進行防詐宣導。（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 政府近期普發現金一萬元，為避免學生族群因網路購物成為詐騙集團的「提款機」，臺中市政府警察局烏日分局今(18)日特別前往轄內明道中學，為全校師生舉辦一場客製化的防詐及交通安全宣導。分局長劉雲鵬親自以直播方式向全校175間教室、近7000名師生進行宣導。內容針對「假包裹簡訊通知」、「一頁式廣告詐騙」、「演唱會門票詐騙」及「來路不明的社團購物」等常見手法，提醒學生「天下沒有白吃的午餐」。此宣導影片校方後續也將上傳YouTube，擴大宣傳效益。

廣告 廣告

據統計，烏日分局今年1至11月間已受理網購詐騙337件，其中「20至29歲」族群占120件，「學生族群」則有71件。最常見手法包括以「超低價」吸睛的一頁式假網站、貨到付款的「幽靈包裹」，還有鋪天蓋地網路求票、讓票訊息以及假冒品牌客服的退款陷阱。因此只要看到「便宜、出清、私加Line、先匯款才出貨、售價明顯不合理」等關鍵字不法，應警惕詐騙風險。

此次宣導的另一重點是「交通安全」。由於明道中學學生人數眾多，許多學生需徒步至捷運站或公車站搭乘大眾運輸，分局也特別提醒學生，步行應遵守「停、看、聽」口訣，行進間勿當「低頭族」滑手機，應隨時注意車輛動態。即將上路的「無照駕駛新制」，針對無照駕駛行為大幅加重處罰，提醒同學未取得駕照切勿駕車，更不要因好奇或朋友邀約而嘗試上路。此外，警方也呼籲接送學生的家長，切勿在紅黃線違規併排停車或占用公車停等區，應採用人等車方式，以避免交通壅塞。

烏日分局分局長劉雲鵬表示，普發現金一萬元上路，提醒學生，越是看似「撿到便宜」的資訊，越可能藏有陷阱，務必記得「4不原則」：不點擊不明連結、不填寫個資、不匯款、不轉傳。若有疑慮，應立即撥打165反詐騙專線查證。打擊詐騙是治安工作的「重中之重」，未來烏日分局將持續透過社區活動結合犯罪預防宣導，將識詐觀念向下扎根，建立更完善的防詐網絡，守護民眾安全。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

中警教官授防具竅訣 提升捷運突發事件的應變能力

闖紅燈遭警開單欣然接受 原來竟是避開一場詐騙

中警五分局守望相助隊常年訓練 分局長劉其賢親自授課