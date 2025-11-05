普發一萬拿來換手機！iPhone 17這型號降最多

記者李鴻典／台北報導

雙11購物節即將到來，加上財政部普發一萬現金，手機品牌紛紛祭出降價優惠，展開激烈的價格戰。根據傑昇通信最新公布的10月降價手機排行，本月降價榜機型整體總降幅區間在2%~41%之間，單月降幅則收斂至2%~17%，顯示通路價格操作更趨於精細化，不再追求大開大合的跳水式降價；值得關注的是，開賣一月有餘的iPhone 17系列霸榜六席，且出現破千元的降價，又以iPhone 17 Pro Max（2TB）憑藉單月超過兩千元的降價金額，奪下本月降價王，總降價金額冠軍為三星Galaxy Z Fold7（12GB/512GB）蟬聯，降價近1.7萬元，顯示高階大容量與摺疊機型降價成通路促銷主力。

廣告 廣告

2025年傑昇通信門市10月手機降價榜。

傑昇通信表示，新一代iPhone 17系列不僅開賣當月就進熱銷榜，價格也出現明顯變動。上市甫滿月即有6款新機進榜，成為10月降價榜最大贏家，降幅最為顯著的iPhone 17 Pro Max（2TB）更是以月降2,010元奪得月降價冠軍；傑昇通信指出，10月降價榜中蘋果降價的機型多為Pro以上旗艦機型、512GB以上的大容量版本引人注目，平均降幅約3%，與安卓手機降價機型動輒10%以上的降幅相比，幅度較小卻依然值得留意。

蘋果iPhone 17 Pro占10月降價榜6席，價格光速跳水。

傑昇通信認為，本月iPhone大規模降價，並非蘋果的定價策略失守。事實上，主要推手來自通路端十月連假促銷，以及各大電商及實體通路提早為雙11檔期預熱，消費者才能明顯感受價格下探，這對於有意購入高容量iPhone的果粉來說，無疑是個好消息；至於本月榜上的iPhone 17 Pro系列，平均也都有千元以上的價差，但整體降價幅度較為保守，反映供應鏈調度得當，產能逐漸補足首波需求，不過，即便價格調整幅度有限，旗艦級高儲存容量機型依然是市場焦點。

三星本月在降價榜中勇奪五席，尤以商務摺疊Galaxy Z Fold7（12GB/512GB）最為矚目，憑藉累計高達16,910元的降價金額，再度蟬聯總降價冠軍。傑昇通信分析，三星摺疊機歷經初上市高價橫盤後，隨著Google與vivo摺疊新機連番推進，Galaxy Z Fold7售價向消費者合理區間快速回落，導致大幅度折價已成促銷常態；另一方面，通路為迎接後繼機型，積極降價吸引買氣，預期雙11、感恩祭等檔期開打，三星摺疊機價格有望再創新低。

2025年傑昇通信門市10月手機降價榜，三星Galaxy Z Fold7降價高達1.7萬，拉抬摺疊機買氣。

本月降價榜最值得關注的是三星Galaxy A16（6GB/128GB），不僅是唯一入門機，更以月降幅17%、總降幅高達41%奪得雙冠王。傑昇通信提到，41%的總降幅對於入門級手機來說極為罕見，顯見Galaxy A16正處於產品生命週期的尾聲，隨著下一代新機Galaxy A17成功接棒，也反映入門級市場的殘酷；傑昇通信說，此區間的消費者對價格高度敏感，一旦有規格相近的新品推出，舊機型便會立即失去吸引力，對於預算型消費者而言，在功能堪用且價格近乎腰斬的情況下，若通路尚能找到Galaxy A16現貨，不用等雙11就可無痛入手。

平價雙冠王三星Galaxy A16，降價41%近乎腰斬。

更多三立新聞網報導

超商戰雙11 全家隨買跨店取抽111杯大杯經典拿鐵

普發一萬碰雙11 這裡買爆抽現金11111元、機票、AirPods

準鳳凰對台灣威脅多大？專家曝影響最劇時程：這天起降雨增多

為何范姜彥豐可以要求粿粿高額「賠償」？律師揭真相：無關外遇

