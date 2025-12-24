普發一萬掀家電汰新熱潮！脆友大推「升級熱水器選林內最有感」 日本獨家技術落地台灣產線

林內Rinnai深耕台灣多年，以安全品質與穩定體驗建立市場信任。（圖/業者提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】普發一萬元政策上路後，家電汰新與居家改善討論度明顯升溫，特別是熱水器、烘衣機等「升級後立即有感」的主題成為 Threads 與社群熱門話題。近期隨著換季降溫，熱水器更新更受到關注。不少網友點名日本瓦斯廚電大牌「林內（Rinnai）」表現穩定，「一萬想花在刀口上，大推從林內開始，每天回家都期待洗澡！」、「升級熱水器後，洗澡體感差異超有感」等留言也持續掀起共鳴。

廣告 廣告

無論是熱水器還是廚房設備，來自日本的百年瓦斯廚電品牌林內，不僅深耕台灣多年，更以安全、品質與穩定體驗建立市場信任，讓「一次升級就能明顯感受不同」逐漸成為使用者口碑核心，對許多考慮將普發補助投入居家升級的消費者而言，「改善生活品質」成為決策關鍵，其中熱水器更是討論度最高的汰換品項之一。

UFB屋內型16L強制排氣熱水器。（圖/業者提供）

日本職人技術在台落地 一條龍產線確保品質

林內在台市場受到推崇，不僅因品牌日系形象，而在於完整的技術與製程掌控。研發設計由日本團隊主導，並依台灣家庭使用習慣及天然氣規範進行在地化調整，包括多人連續洗澡、廚房使用頻率高、潮濕環境下的耐用性等。除了擁有自家工廠，重要零組件皆自行研發、製造及品管，確保產品品質穩定與安全，與市場上一般委外組裝或貼牌模式形成區隔。

此外，林內長期注重產品使用者體驗。從熱水出水穩定度、控制面板操作便利性，到安全防護機制與維護便利性，品牌均採全球統一標準製程，以確保每台產品符合官方規格及安全規範。

林內UFB熱水器帶來「全室抑菌熱感奈米淨泡力」。（圖/業者提供）

日本專利技術 × 台灣製程代表作：UFB熱水器規格在地化

在產品端，林內「UFB 熱感奈米熱水器」是結合日本專利技術與台灣製程的代表作。其核心為日本製奈米氣泡產生器，能製造直徑不到 1 微米的細微氣泡，深入隙縫帶走髒汙。經證實，不僅能減少 39% 的細菌菌落與浴室常見紅色水漬，更可降低 28% 的水垢積留面積；這項強大的清潔動能還能延伸至排水管線，減少 18% 的髒汙殘留，全方位維持居家管路潔淨。

林內表示，UFB 熱感奈米技術在日本已獲多方實驗機構證實，有助於維持肌膚保濕度、降低彩妝殘留，並強化髮絲光澤。透過熱水管線的全面佈建，Ultra Fine Bubble熱水能配送至家中各個角落，讓廚房洗滌、衛浴盥洗皆能同步享有奈米氣泡的呵護，輕鬆達成全室抑菌的理想生活。

值得一提的是，林內最初將UFB熱感奈米獨家技術導入台灣時，產品規格為 24L進口品規格，僅適用於大坪數的新建案中，但考量台灣多數家庭與住宅條件較難全面適用，品牌在傾聽市場與消費者回饋後，進一步開發更符合台灣使用需求的 16L 規格，結合日本專利技術與台灣製造優勢，讓更多家庭能實際導入 UFB 熱感奈米技術，體驗升級後的用水品質。

台灣林內董事長堤俊介。（圖/業者提供）

董事長成台日橋樑 強化職人技術與在地連結

台灣林內董事長堤俊介上任屆滿一年，這一年來他深入在地市場，建立了深厚的情感，並將這份對台灣的熱愛轉化為品牌深耕的動力。堤俊介持續將日本頂尖的研發思維與職人技術導入台灣，讓日本獨家研發經驗與台灣家庭的多元需求緊密結合，推動產品在設計與效能上的深度在地化。

堤俊介董事長表示，未來將持續以最高規格技術紮根台灣，不只在產品研發上追求卓越，同時提供完整的售後服務。林內將秉持日本職人精神，透過全系列的優質產品，為台灣消費者創造更健康、更舒適、更高品質的居家生活。