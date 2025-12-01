普發一萬放哪？新版計算機揭密「資金壽命」





▲TISA退休計算機。（圖／好好證券提供）

首創「累積+消耗」雙曲線 視覺化盤點退休缺口

隨著 2025 年「TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）」制度正式啟動，國人退休理財意識顯著抬頭。許多民眾都知道要提早準備，但對於「具體缺口多少？」、「存到的錢能用多久？」卻往往缺乏具體概念。產業專家觀察發現，雖然近期「普發一萬」的政策紅包讓民眾稍感寬裕，但面對長達 20 年的退休生活，市面上的試算工具多半僅停留在「存多少才夠」的單向累積思維，卻忽略了更關鍵的「提領階段」風險。

對此，首批獲准開辦 TISA 業務的基金平台：好好證券，推出了整合「資金累積」與「資金消耗」雙重曲線的新一代退休計算機，並獨創「基金照妖鏡」篩選系統，為投資人打造從「診斷」到「執行」無縫接軌的退休規劃工具。

突破盲點：不只算「存多少」 更要算「能活多久」

一般的退休計算機，多半僅能算出一個冰冷的缺口數字（例如：尚缺 803 萬元）。然而，理財專家指出，民眾心中更深層的焦慮其實是：「我存的這筆錢，如果退休後每月花 3 萬，到底能撐到幾歲？」

好好證券的新一代退休計算機，率先導入了「資金消耗曲線」視覺化功能。投資人輸入條件後，不僅顯示退休前的累積金額，更能模擬退休後的資產變化。系統能直觀地預警：「依照目前的規劃，您的退休金將在 75 歲耗盡」，這種具體的視覺衝擊，能有效協助投資人釐清長壽風險，進而提早調整儲蓄策略。

選標的不再大海撈針：TISA 專屬報告書成捷徑

診斷出缺口後，下一步往往是投資人最頭痛的「選產品」。面對市場數千檔基金，一般人常陷入選擇障礙。好好證券的系統在產出退休報告書後，會自動根據使用者輸入的參數與策略，直接篩選出符合條件的「TISA 基金」清單。這項設計大幅縮短了投資人的研究時間，將原本需數日的退休規劃，縮短至分秒間完成，並產出客製化的建議，解決民眾「想投資卻不知從何下手」的困擾。

進階利器：「基金照妖鏡」秒速透視高 CP 值標的

▼基金照妖鏡。（圖／好好證券提供）

​對於傾向自主挑選標的者，該平台也提供了一項名為「基金照妖鏡」的獨家工具。有別於傳統密密麻麻的列表介面，這項工具運用專業的「風險-報酬」四象限圖概念，將複雜的基金績效與波動度轉化為直觀的圖像分布。

​​​​​​投資人無需具備深厚的財經背景，即可透過圖像快速辨識出落在「高報酬、低波動」象限的高 CP 值標的，避開「高風險、低報酬」的產品。產業分析認為，將專業級的分析工具「低門檻化」，是推動普惠金融、提升國人理財效率的重要一步。

一站式閉環：從診斷到下單 0 手續費助攻

好好證券強調，科技賦能的核心在於「解決問題」。該平台將「計算機診斷」、「智能篩選」與「交易執行」串聯成一套流暢的作業系統。用戶在同一個介面上，即可輕鬆完成從發現問題、挑選解方到下單申購的決策。且為配合退休政策，全站 TISA 基金均享有 「申購 0 手續費」優惠。透過科技工具賦能與業者讓利，民眾若將普發的一萬元全數投入，等於順勢將兩項政策紅利 100% 轉化為未來退休財富增長的起點。

體驗退休計算機與基金照妖鏡： https://www.fundswap.com.tw/retirement/calculator

（投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書）

