普發一萬放大幸福感！JR東日本大飯店台北推一宿一宴冬季饗宴

【陳揚盛／綜合報導】呼應「普發一萬元」的全民話題熱潮，JR東日本大飯店台北乘勢推出年度重點優惠「普發一萬放大術」住房專案，將一萬元的消費力極大化，提供最道地的日系品牌住房體驗，即日起開放預訂，限時推出兩款冬季限定組合，結合日本料理郡司行雄主導的「HAYASE日本料理」的精緻料理與飯店精選房型，打造「一宿一宴」的冬日奢享之旅。

首波登場的「普發一萬放大術－冬季饗宴一泊二食住房專案」，原價2萬5377元，優惠價9999元。旅客可入住11坪雅致的都會客房，享用HAYASE日本料理「季節主廚會席料理」。從前菜到甜品共九道佳餚，以旬味入饌、刀工細膩，展現日本料理的層次與節奏。餐後回到以溫潤木質與柔和光影構築的客房中，俯瞰城市夜色，靜謐氛圍間流露細緻雅韻。

追求極致饗宴絕不能錯過限量僅十間的「普發一萬放大術－極饗和牛一泊二食住房專案」，原價3萬3715元，超值優惠價1萬元，入住13坪大的行政尊榮客房乙晚，享有行政酒廊專屬禮遇與Happy Hour暢飲時光。晚間於HAYASE日本料理品嚐「日本和牛涮涮鍋雙人套餐」，嚴選日本A5等級銘牌和牛，肉質細緻，以昆布高湯引出原味，搭配秘製醬汁與季節蔬菜，油香與鮮甜交織出冬季最迷人的滋味。翌日於鉑麗安全日餐廳享用豐盛早餐，締造身心滿足的冬季假期。

JR東日本大飯店台北推萬元住房奢饗專案含主廚季節會席套餐。業者提供

JR東日本大飯店台北為JR東日本集團首間海外飯店，位於台北市中心，步行一分鐘即可抵達南京復興捷運站，交通便捷。全館288間客房以自然光線與木質調為基調，呈現低調優雅的日式風格。「普發一萬放大術」住房專案即日起開放預訂，入住期間為12/1至2026/2/26（依方案不同）。限量優惠，售完即止。

JR東日本大飯店台北推限量僅十間的極饗和牛一泊二食住房專案。業者提供

JR東日本大飯店台北極饗和牛一泊二食住房專案含日本A5和牛涮涮鍋雙人套餐。業者提供

JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理餐廳由日籍料理長郡司行雄執掌。業者提供

