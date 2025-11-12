普發一萬放大機會來了！大樂透「下期飆6.7億元」
生活中心／李明融報導
首批普發一萬陸續入帳，不少民眾紛紛在社群平台分享入帳消息，各大店家也把握商機推出「普發一萬放大術」刺激消費，然而另外一種放大術機會也來了！台彩大樂透第114000104期昨（11日）晚間開獎，本期大樂透獎號為「11、16、24、42、44、47」，特別號則是「32」，然而得主仍沒出現，本次已經連續16次槓龜。下期大樂透將在14日開出，頭獎金額有望上看6.7億元，寫近5年來最高獎金。
大樂透16連槓，下期頭獎飆6.7億元。（圖／民視新聞）根據台彩公布11日中獎號碼為11、16、24、42、44、47，特別號32，本期貳獎共有5注中獎，每注可獲得181萬7113元，由於頭獎得主尚未出爐，台彩預估下期（14日）銷售金額將落在2.4至2.6億元之間，頭獎金額累計上看6.7億元，寫近5年新高。另外，今彩539頭獎則開出2注，獎號為「05、19、31、34、39」，得主分別在新北市中和區「盈佰億彩券行」，以及新竹縣竹北市「禾家歡投注站」，每注獎金為800萬元。
大樂透頭獎獎金持續飆高，適逢普發一萬發放的時間點。（圖／民視新聞）
財政部在臉書發文指出，凡是直接入帳的特定對象，或採登記入帳5日到10日期間完成登記並檢核成功者，均不受鳳凰颱風影響，將按原訂時程，自昨晚6時起至今天依各家銀行作業陸續入帳，沒收到的民眾別著急，財政部表示民眾可以透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳，對於有民眾反映尚未收到款項，財政部也解釋「各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待銀行撥款」。明天（13日）零時起，可進入官網https://10000.gov.tw查詢登記結果，入帳失敗或核驗失敗，可以重新登記或改以ATM領現（11/17 開放）或郵局領現（11/24 開放）。
《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
原文出處：普發一萬放大機會來了！大樂透連16槓「下期頭獎飆6.7億元」近5年新高
