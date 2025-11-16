普發一萬明可ATM領！LINE推查詢地圖 據點一次看

普發一萬元明日起可ATM領。（示意圖／東森新聞）





台灣普發現金1萬元即將開放「ATM領現」階段，自11月17日起開放民眾直接前往指定金融機構ATM提領。銀行局公布共有16家金融機構參與此項服務，LINE也推出一鍵查詢功能，協助民眾快速找到最近的指定ATM據點。

現階段可領取對象包括：設有戶籍之國民、明年4月前出生的新生兒、取得居留許可的無戶籍國民、外國永久居留者、陸港澳人士或外籍配偶取得居留許可者，以及公務派駐國外人員及其具國籍眷屬等，合計6種身分均可領取普發1萬元。

廣告 廣告

依銀行局資料，開放ATM領現的金融機構包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政等。

LINE表示，民眾可透過LINE所提供的網址（https://reurl.cc/k87D9d）或QRCode，即時定位周邊可支援領現的ATM位置。

LINE可查詢附近可領的ATM。（圖／翻攝自LINE）

LINE可查詢附近可領的ATM。（圖／翻攝自LINE）

財政部表示，ATM領現流程簡單，僅需準備提款卡、身分證號或居留證號與健保卡號，依照ATM畫面指示即可完成領取。若父母或監護人代領未滿13歲孩童的款項，也可持自身提款卡操作，並輸入代領人證號與孩童健保卡號即可。

警方則提醒，詐騙集團常利用政策宣導期間散布假訊息，誘導民眾點擊釣魚連結或輸入個資。官方網站網址均以「.gov.tw」結尾，政府亦不會要求提供提款卡、帳密或證件照片。如遇可疑訊息，可撥打165反詐騙專線查證。

更多東森新聞報導

消費1萬贈萬點強碰周年慶 客怨優惠說不清

普發ATM接棒！久未用戶被管制怎領？中華郵政解惑了

小資女怒喊「普發一萬不公平」一票人不挺

