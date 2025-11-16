普發一萬明天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看

即時中心／徐子為報導



普發一萬元已正式上路，財政部今（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從明天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。





今年普發一萬採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，ATM領現及郵局臨櫃領現，預計分別於11月17日及11月24日開放。

財政部今舉行「全民+1政府相挺」普發現金ATM領現宣導記者會。財政部次長阮清華說明，截至13日全台已有1068萬人領到普發現金，若加上今天，完成領取人數估計可望過半；另外，已開放偏鄉造冊民眾從即日起至11月26日，可攜帶本人及受託人的健保卡或身分證至登記的派出所或分駐所領取。



阮清華表示，自11月17日起至明年4月30日止，開放ATM領現，民眾可持全國任一金融機構及郵局提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，即可領取新台幣1萬元現金。



財政部說明，ATM領現指定金融機構包括：台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、中華郵政公司等16家；全台提供領現的ATM共2.8萬餘台，覆蓋率超過8成。



阮清華說明，統計截至14日下午2時，已有將近770萬人完成登記入帳，至於ATM領現方面，依據前（2023）年普發現金經驗推估，當時約有23.24%民眾選擇ATM領現。



財政部補充說明，ATM領取方式簡便，民眾僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料即可完成領取；若父母或監護人要為未滿13歲孩童代領，代領人要持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號、未滿13歲孩童的健保卡號。



財政部澄清，ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。

普發現金一萬元，指定金融機構設置ATM的地點一覽。（圖／金管會提供）













