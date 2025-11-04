普發一萬正確打開方式 00981A+009811雙引擎帶你財富起飛

台股示意圖。資料照



普發一萬元來了！民眾除了摩拳擦掌準備迎接雙11購物節大血拼，也可以善用這筆資金開始投資理財，打造長期財富的基礎。統一投信表示，可將這筆全民紅包視為理財啟動資金，同時投資主動式ETF台股統一台股增長主動式ETF(00981A) 及統一美國50 ETF(009811)一次布局台美市場。這種台美雙引擎、主被動雙打的策略，讓投資人既能參與台美兩地的成長機會，也能增加投資組合的穩定性。

統一投信指出，在台股部分，可選擇以投資大型股為主的統一台股增長主動式ETF(00981A) 。00981A投資組合中，六成從市值前300大個股中精選，其餘四成則深入挖掘具技術優勢的潛力股，透過專業經理人主動選股掌握台股主流趨勢，靈活調整持股以追求超額報酬；美股部分則可搭配統一美國50 ETF(009811)，一次投資美國市值前50大企業，涵蓋科技、金融、醫療保健等九大核心領域。透過這樣的台美組合，投資人可以分散單一市場風險，讓投資更穩健。

廣告 廣告

統一投信指出，這種台美搭配策略特別適合小資族或投資新手，透過定期定額方式進場最為理想。定期定額的好處是不用煩惱何時進場，只要每月固定投入一定金額，不管市場漲跌都持續扣款，長期下來就能平均成本、分散風險，透過時間的複利效果，小錢也能滾出大雪球。普發的一萬元正好可以作為啟動資金，投資人每月將預算各半投入台股和美股，一半買00981A，一半買009811，讓台美雙引擎成為你最好的投資夥伴。

統一台股增長主動式ETF(00981A) 經理人陳釧瑤表示，台股處於多頭格局，無需預設高點。短線雖受美中貿易影響震盪，但中長線企業獲利及AI產業成長趨勢仍具支撐。投資鎖定先進製程、水冷散熱、漲價循環板塊(記憶體、PCB)及Nvidia Rubin供應鏈前三大ODM組裝廠。投資人可透過定期定額布局，掌握台股成長契機。

統一美國50（009811）經理人吳湘菱表示，當前美國股市展望呈現分化與機會並存的格局。儘管經濟成長放緩和政策不確定性帶來風險，但科技產業的強勁表現和消費市場的回溫，仍為投資者提供機會。而關稅對產業影響的方面來看，大型股對關稅的耐受力較中小型股來的高。

更多太報報導

聯發科歐洲太空總署聯手 全球首例R19 5G-Advanced衛星寬頻實網連線

聯發科天璣晶片稀釋獲利始料未及！ 外資示警三星高通進逼下砍目標價

分析/聯發科天璣9500上陣 但蔡力行毛利率防線失守! 手機成本有難言之隱