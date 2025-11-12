普發一萬沒收到？今起開放查詢登記結果 入帳失敗補救、ATM領現秒懂
生活中心／林昀萱報導
「全民+1 政府相挺」普發現金符合直接入帳資格、11月10日前登記入帳民眾，款項於11月12日入帳。普發現金官網自今（13）日零時起開放查詢登記結果，查詢步驟、查詢結果失敗怎補救、ATM領現開放時間方式等相關資訊一文看懂。
◆查詢登記結果4步驟
1.進入官網 https://10000.gov.tw 點選【查詢登記結果】
2.輸入本人 / 代領人身分證或居留證號
3.輸入發放對象健保卡號。幫小孩代領則輸入家長的身分證號加上小孩的健保卡號。
4.確認後送出，即可了解登記狀態及入帳情形
◆查詢結果是什麼意思？
◎登記完成_將於近日入帳：領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，如有【修改】按鈕，表示可更換入帳帳號。
◎已完成登記_帳號核驗中：領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，無法修改入帳帳號。
◎帳號核驗失敗：帳號與身分證/居留證號不一致或無此帳戶，請重新登記或改以ATM或郵局領現。
◎入帳處理中：所有資料均已確認完成，款項入帳中。
◎入帳成功：登記入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。
◎入帳失敗：帳戶已結清，請改以其他帳戶登記或改以ATM或郵局領現；帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶，請採郵局領現。如有疑問洽往來銀行查詢。
◎款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。
◆入帳失敗或核驗失敗怎麼辦？
該健保卡號將重新開放請領，可以重新登記，11月17日起也可改ATM領現或在11月24日起前往郵局領現。
◆登記入帳填寫注意事項：
◎本人領：身分證/居留證號＋帳戶＋健保卡號都是本人的。
◎幫未滿13歲兒童代領：可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），身分證號＋帳戶都是家長的，孩童只會輸入健保卡號。
◆登記入帳時間：
11月11日到11月17日登記後 2 個營業日內入帳。11月18日到115年4月30期間，當日 18 時前登記當日入帳（遇假日順延至次一營業日）；當日18時後登記，次一營業日入帳。
◆ATM領現金注意事項：
ATM領現自114年11月17日起至115年4月30日止開放領取。民眾可至指定金融機構（含郵局）設置的ATM機臺領取，包含臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、台北富邦商業銀行、中華郵政公司設置之ATM機臺，如果可以領現金，機臺會張貼服務識別貼紙，方便民眾辨識領取。
1.本人領取：請備妥本人持有之全國金融機構任一家之提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號，以及發放對象之健保卡號。至指定金融機構（含郵局）設置的ATM機臺，將本人提款卡插入ATM機臺後，依照畫面顯示之指示操作。
2.他人代領：目前僅供未滿13歲孩童可由父母或監護人代領，由代領人持自身之提款卡插卡並輸入密碼及本人之身分證統一編號後，依照畫面顯示之指示操作輸入未滿13歲孩童之健保卡號。13歲以上未領有提款卡之民眾不能使用ATM，請選擇其他適合方式領取。
◆如果ATM領現失敗怎麼辦？
如果發生任何疑慮，可以打1988諮詢專線、發卡行客服專線，或選擇其他金融機構提款卡進行領款，而領款失敗可能情形如下：
1.該卡片之帳戶與輸入之身分證統一編號不一致。
2.該卡片之帳戶為已結清帳戶、警示帳戶或衍生管制帳戶。
3.該卡片之帳戶所屬分行離線或故障。
更多三立新聞網報導
命案逆轉！黃明志「查無涉案證據」將獲釋 謝侑芯好友凌晨發聲提1質疑
光復鄉「紅色警戒未解除」卻正常上班課 徐榛蔚臉書被灌爆：搞笑嗎
遊美出軌另一對／掩護粿粿回力鏢 簡廷芮、王品澔私情曝全因人妻大嘴巴
愛買手搖飲注意！前稽核人員曝「看到店員手上2情況」：請轉頭買別家
其他人也在看
金融股激勵美股道瓊破48000點！AMD大漲9%
[NOWnews今日新聞]美國政府停擺即將告一段落，加上金融銀行股表現佳，激勵美股週三造好，道瓊工業指數刷出歷史新高，收盤時首次跨越48000點大關。綜合《CNBC》等外媒報導，投資人密切關注華府動向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
花蓮鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村周四停止上班、停止上課
颱風鳳凰造成花蓮馬太鞍溪水暴漲釀洪災，花蓮縣政府12日晚間宣布，鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村周四（13日）停止上班、上課，其餘地區正常上班、上課。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
起床快查帳戶！普發1萬「今凌晨陸續入帳」 民眾領到錢嗨翻
普發現金1萬元5日上午8時起開放分流登記，且今年一共開放5種領取方式，其中就包含「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「特定對象直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」。10日開始全面開放登記入帳，不限身分證尾數，目前已經有超過600萬人登記入帳，今（12）天凌晨已經有許多民眾收到銀行的入帳通知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 11 小時前
颱風吹出成堆廢棄「英九公仔」！價值超驚人
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，帶來強勁雨量和風勢！有民眾分享颱風天奇景，大量堆積在橋下的袋子被強風吹破，裡面竟然滾出馬英九絕版公仔，而且數量龐大，畫面在網路上引發熱議，經網上詢價比對，一隻公...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
才遭陸恐嚇「出國就逮捕」 沈伯洋現身德國國會：為自由為民主來作證
沈伯洋於台灣時間12日晚間9時許透過辦公室表達，沈目前人在德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。沈伯洋也透過自錄影片表示，他知道現在中國對他準備展開追緝，一直說他不能夠出國、出國就會被逮補，但「我現在就在德國國會的門口，即將以台灣立委身...CTWANT ・ 9 小時前
中國四川「紅旗橋」完工10個月坍塌 橋體成碎片瞬間直擊 爆發巨大煙塵
2025年1月才合龍完工的四川阿壩州「紅旗橋」，11月11日驚傳坍塌。社群媒體流傳的畫面顯示，靠近山壁一側的橋面突然斷裂坍陷，現場濃煙滾滾，橋體瞬間如積木般碎裂成多塊，墜入河中，目擊民眾驚呼不已。 當局表示，前一日已在橋頭路面與邊坡發現裂縫，並隨即實施交通管制，事故中無人傷亡。當局指出，因地形變形加劇、山體滑動，導致該段路基與引橋垮塌，詳細原因仍在進一步調查中。 紅旗橋位於阿壩州馬爾康市白灣鄉，以「Y」字形橫跨大渡河東源，串聯馬爾康、金川與壤塘三地交通。全橋長758公尺、主跨220公尺，主墩高達172公尺，曾被譽為「雲中之橋」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 14 小時前
陳致遠、林秀琴受困宜蘭！鳳凰颱風豪雨猛灌 「積水暴漲」畫面曝光
鳳凰颱風襲台帶來強風豪雨，宜蘭多處傳出淹水災情。藝人夫妻檔陳致遠、林秀琴昨（11）日晚間駕車行經蘇澳，車外雨水狂灌模糊視線，積水更是讓車輛寸步難行，林秀琴不得已透過社群平台求救：「我們被困在蘇澳市區，平面道路低窪全部積水，水勢真的是瞬間暴漲，有人可以來救援嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病讓別人吃藥
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病讓別人吃藥...聯合新聞網 ・ 42 分鐘前
谷立言會晤鄭麗文 AIT：兩人均強調兩岸分歧須以和平解決
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（12日）下午赴國民黨中央拜會新任黨主席鄭麗文。一名A...聯合新聞網 ・ 8 小時前
國民年金明年上調保費！每月最高多繳84元 270萬人受影響
國保各項給付以月投保金額為計算基礎，依照國民年金法第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水準，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額，與各項給付金額同時調升。衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，111年10月...CTWANT ・ 10 小時前
詐騙18人逾9億元 餐飲公司負責人涉案遭拘提 20人移送北檢
北檢接獲檢舉，詐騙集團以假投資等方式詐騙18名被害人，總計金額逾新台幣9億元。經檢警蒐證查出，知名餐飲總公司蔡姓女負責人涉案、洗錢，北檢昨天（11日）指揮警方搜索蔡女住居所等32處，拘提蔡女等20名被告，今天陸續移送北檢複訊。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
普發一萬登記查詢11/13開放！小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握
普發一萬登記現已開放，選擇登記入帳的朋友，11月13日起可以回到https://10000.gov.tw/，查詢登記結果。想要不出門就能在家領到普發一萬，登記入帳要怎麼做？Yahoo新聞編輯室小編親自截圖示範，包准你一看就會跟著操作！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 週前
北海道驚見大熊在雪中啃南瓜田 日本不冬眠的熊異常變多了
日本秋季今年熊害劇烈，專家指出今年日本山區的橡實嚴重歉收，餓肚子的熊實在太多，紛紛跑到人居住地覓食。北海道週三（12日）就出現了大隻棕熊在雪中啃南瓜甜的狀況，今年不冬眠的熊恐怕真的異常變多，熊害很可能在冬季持續。太報 ・ 10 小時前
八旬老婦悶死53歲腦麻兒遭判刑 法官建請總統特赦原因超催淚
年紀老邁的照顧者，身心壓力之沉重不足為外人道，甚至會引發奪命悲劇。80歲的老婦人照顧患有重度腦性麻痺的兒子超過50年，導致身心俱疲，加上年事已高，力衰，心臟有支架等痼疾，又染新冠肺炎，深感難以再照顧兒子，在民國112年間涉摀住53歲的兒子口鼻導致窒息而死。台北地法院今年5月依殺人罪判老婦2年6月徒刑，但三位法官特別在刑事判決書建請賴清德總統考慮依《赦免法》規定，特赦老婦人。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
吳亦凡傳身亡「被輪x無法滿足大哥」 獄友曝他獄中最後畫面！家人也斷聯
前韓團EXO成員吳亦凡2021年因性侵案遭判刑13年入獄，然而服刑4年內卻5度傳出死訊，日前傳他疑在獄中「長期絕食」導致健康狀況惡化而死亡，引發各界譁然，怎料，如今更有自稱獄友爆料「有傳聞說給人輪x」，暗示吳亦凡的死與「獄中暴力衝突」有關。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
普發1萬ATM領現17日開跑 「郵局臨櫃領現」24日起分流辦理
此次普發自11月5日起至11月9日開放預登記，並於11月10日起全面開放登記。預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功的民眾，普發現金於12日入帳，屬直接入帳民眾普發現金也在12日入帳。另外，官網將自11月13日起開放民眾查詢登記結果。銀行主管指出，現階段直接入帳...CTWANT ・ 8 小時前
助台灣加入IPAC！ 白委陳昭姿曬蕭美琴「親筆感謝信」：不分黨派幫台灣交朋友
副總統蕭美琴近日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，堪稱近年來重大突破的外交成果，不過仍有在野黨質疑是台灣政府自己「花錢借場地」自嗨。事實上，加入IPAC必須要有執政黨、在野黨的國會議員，台灣的共同主席即為民進黨立委范雲和民眾黨立委陳昭姿。陳昭姿10日晚間在臉書曬出來自蕭美琴的親筆感謝信，她表示，蕭美琴知道如果沒有她的加入，台灣就無法成為IPAC會員國，也就不可能有此次歐洲議會的演講。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前