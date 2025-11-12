普發一萬沒收到？今起開放查詢登記結果 入帳失敗補救、ATM領現秒懂

生活中心／林昀萱報導

普發一萬12日入帳，13日開放登記查詢結果。（示意圖／資料照）

「全民+1 政府相挺」普發現金符合直接入帳資格、11月10日前登記入帳民眾，款項於11月12日入帳。普發現金官網自今（13）日零時起開放查詢登記結果，查詢步驟、查詢結果失敗怎補救、ATM領現開放時間方式等相關資訊一文看懂。

◆查詢登記結果4步驟

1.進入官網 https://10000.gov.tw 點選【查詢登記結果】

2.輸入本人 / 代領人身分證或居留證號

3.輸入發放對象健保卡號。幫小孩代領則輸入家長的身分證號加上小孩的健保卡號。

4.確認後送出，即可了解登記狀態及入帳情形

◆查詢結果是什麼意思？

◎登記完成_將於近日入帳：領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，如有【修改】按鈕，表示可更換入帳帳號。

◎已完成登記_帳號核驗中：領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，無法修改入帳帳號。

◎帳號核驗失敗：帳號與身分證/居留證號不一致或無此帳戶，請重新登記或改以ATM或郵局領現。

◎入帳處理中：所有資料均已確認完成，款項入帳中。

◎入帳成功：登記入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

◎入帳失敗：帳戶已結清，請改以其他帳戶登記或改以ATM或郵局領現；帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶，請採郵局領現。如有疑問洽往來銀行查詢。

◎款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

◆入帳失敗或核驗失敗怎麼辦？

該健保卡號將重新開放請領，可以重新登記，11月17日起也可改ATM領現或在11月24日起前往郵局領現。

◆登記入帳填寫注意事項：

◎本人領：身分證/居留證號＋帳戶＋健保卡號都是本人的。

◎幫未滿13歲兒童代領：可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），身分證號＋帳戶都是家長的，孩童只會輸入健保卡號。

◆登記入帳時間：

11月11日到11月17日登記後 2 個營業日內入帳。11月18日到115年4月30期間，當日 18 時前登記當日入帳（遇假日順延至次一營業日）；當日18時後登記，次一營業日入帳。

◆ATM領現金注意事項：

ATM領現自114年11月17日起至115年4月30日止開放領取。民眾可至指定金融機構（含郵局）設置的ATM機臺領取，包含臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、台北富邦商業銀行、中華郵政公司設置之ATM機臺，如果可以領現金，機臺會張貼服務識別貼紙，方便民眾辨識領取。

1.本人領取：請備妥本人持有之全國金融機構任一家之提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號，以及發放對象之健保卡號。至指定金融機構（含郵局）設置的ATM機臺，將本人提款卡插入ATM機臺後，依照畫面顯示之指示操作。

2.他人代領：目前僅供未滿13歲孩童可由父母或監護人代領，由代領人持自身之提款卡插卡並輸入密碼及本人之身分證統一編號後，依照畫面顯示之指示操作輸入未滿13歲孩童之健保卡號。13歲以上未領有提款卡之民眾不能使用ATM，請選擇其他適合方式領取。

◆如果ATM領現失敗怎麼辦？

如果發生任何疑慮，可以打1988諮詢專線、發卡行客服專線，或選擇其他金融機構提款卡進行領款，而領款失敗可能情形如下：

1.該卡片之帳戶與輸入之身分證統一編號不一致。

2.該卡片之帳戶為已結清帳戶、警示帳戶或衍生管制帳戶。

3.該卡片之帳戶所屬分行離線或故障。

