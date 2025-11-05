普發一萬消費動能來啦！ 龍頭的他賺飽飽

財經中心／廖珪如報導

雄獅財報公布，在普發一萬且連假增加的環境下業績回溫。（圖／雄獅提供）

雄獅旅行社（2731）今（５）日公告2025年第三季財務報告，第三季合併營收74.08億元，年減7.58%、季減5.60%，單季稅後歸屬於母公司業主淨利4.48億元，年增率436.66%，第三季單季每股純益4.80元。累計前三季營收224.01億元，年增3.94%，稅後歸屬於母公司業主淨利12.42億元，年增率76.60%，每股純益13.31元，創上市以來最佳成績。

第三季營收雖較去年同期減少7.58%，但若排除去年一次性郵輪包船收入的高基期影響，實質營收仍呈現穩健成長，顯示核心旅遊業務維持健康動能，整體客群結構與市場需求均回歸正向循環。另受惠於產品優化與市場提前布局，透過精準掌握旅遊趨勢與消費者偏好，強化產品組合多樣性，並優先鎖定具高附加價值的市場與特殊主題行程，再結合行銷議題推廣與全通路發展策略助攻；同時在供應鏈與航班資源上提前談判、確保機位與房源穩定，使成本控制更具彈性、獲利空間擴大。這些策略不僅提升了整體毛利率，也使第三季獲利再創新高，展現出營運韌性與長期競爭力。

此外，因為暑期旺季帶動國際旅遊需求、「夏旅爆省祭」行銷活動奏效，以及新增國定連假政策，三大因素也進一步推升出遊意願，其中美加線、紐澳線及國外鐵道產品成長幅度最為亮眼。整體而言，雖受去年一次性收入基期影響使營收表面略有下滑，但實質營運表現優於去年同期，為全年營運展望奠定良好基礎。

業績如溫泉暖和

展望第四季，在短線旅遊方面，日本神戶包機及獨包立山飯店行程熱銷，加上賞楓及冬季溫泉旺季需求強勁，訂單成長動能顯著，再結合線上、線下旅展促銷活動，預期將迎來新一波訂單高峰。長線旅遊則以提前佈局與極光主題行程雙軸推進，美加線受惠新增航點與機位擴充，票價回歸疫情前水準，團費略降帶動市場買氣；歐洲線雖受成本與匯率波動影響，但憑藉機位供給增加的議價優勢，可有效緩和團費上升趨勢，買氣維持暢旺。此外，明年春節連假長達9天、寒假亦延長9天，旅遊需求已顯現至明年，整體市場熱絡。

