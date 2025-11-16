普發一萬王品藝奇日料套餐優惠880元！桌邊火焰秀日式三大名物加碼75折

文／景點+ Rhoda整理報導

普發一萬把錢放大，用美食犒賞自己！王品旗下「藝奇 日式料理」，即日起推出全新「極炙套餐」，全套7道美餚，均一價880元，包含明星主餐「火焰系列」，結合桌邊火焰秀展演，以及日式三大名物「鍋物、刺身、釜飯」，呈獻視覺、味覺與香氣等感官體會交織成的五感體驗。即日起至12月10日，憑官網活動畫面前往全台門店內用2客套餐，即享第2客75折優惠！

普發萬元入帳，藝奇推出全新880元極炙套餐，享牛排火焰秀與日式三大名物！（圖／王品集團，以下同）

明星主餐「火焰系列」以具臨場感的桌邊炙燒展演作為極炙套餐一大亮點，「極炙火焰牛排」嚴選美國上等牛肉，透過高溫直火封存肉汁，外酥內嫩，再以蒜片、柚子胡椒與昆布鹽三種風味搭配，創造多層次變化。

極炙火焰牛排主餐，透過高溫直火封存肉汁，設計三種風味佐料搭配，創造多層次變化。

加價199元，可升級為「極上火焰和牛牛排」，品嚐澳洲和牛的豐潤油脂與細膩口感。加價399元則能享受「明太子龍蝦佐炙烤牛排」，龍蝦以明太子醬層層提味，襯托牛排濃香，打造豪華的海陸雙主餐。

和牛系列主餐，極上火焰和牛牛排（前）、和牛岩板燒（後）。

套餐內也包含日式三大名物「鍋物、刺身、釜飯」，「旬魚海陸相撲鍋」靈感源自蛋白質豐富的力士鍋，以豚骨高湯和白味噌熬煮湯底，加入旬魚下巴、牛胸腹肉及時令鮮蔬，用料澎派。

旬魚海陸相撲鍋。

「季節刺身盛合」嚴選干貝、紅蝦、旗魚、鮪魚和鮭魚等漁獲，呈現清甜的原始鮮味。

「現炊蕈菇釜飯」選用高雄174金賞米種，以高湯慢火現炊，微脆鍋巴收尾，搭配蕈菇香氣，呈現地道的日本風味。

季節刺身盛合。

現炊蕈菇釜飯。

即日起至12月10日，憑藝奇官網或社群活動畫面，前往全台門店內用2客套餐，即享第2客75折優惠。（上述金額需另計10%服務費）

【Info】

藝奇 日式料理 焰起新藝 早割限定

11/11-12/10 憑官網活動畫面

內用2客套餐，第2客套餐享「75折優惠」

活動畫面連結：https://www.ikki.com.tw/news_view.php?newsurl=ikki251107

