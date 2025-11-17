普發一萬當錢母！ 存股達人點「這4檔」銅板股

普發一萬放大術，存股達人教戰，點名00929、00905等四檔銅板股。（圖／東森新聞）





普發一萬陸續錢到手，有人想購物犒賞自己，但其實也可以「當錢母」用錢來滾錢！就有存股達人教戰，點名00929、00905等四檔銅板股，其中00985B年化配息率有5%左右。而放長線來看，0052十年也翻了8倍，要怎麼把資產放大？一起來看專家怎麼說。

民眾：「就穩定的讓它每年就生出大概6、7%的報酬。」

民眾：「還是會買台積電，台積電放著，也不會有什麼樣的問題。」

普發一萬放大術，把這一萬「當錢母」，有的民眾想買0050，有的想買台積電，但這一萬，怎麼放大再放大？用小錢大投資，臉書有20萬粉絲的財經網紅，股海老牛透露心法。

財經網紅股海老牛：「那第一類呢！我們叫做市值型ETF，市值型ETF你可以考慮，有一檔叫做00905FT台灣Smart，那第二種呢！我會認為是比較屬於科技型的ETF，你可以考慮有一檔叫做009805。」

小資族撿便宜，股海老牛曝光4類銅板價ETF，包括市值型00905FT台灣Smart，從年初至今報酬率已經來到22%，009805新光美國電力基建，以AI科技類型的ETF，或是月配息高股息始祖00929，把高股息和科技股結合，電子工業占比高達9成，還有類現金的債券型00985B，都是10元銅板價。

財經網紅股海老牛：「如果你是屬於比較保守型的投資人的話，你可以考慮叫做00985B，這檔ETF目前它的年化配息率，也有來到5%左右。」

不少人把錢投在ETF，從績效榜單看，過去幾年，都是由高「含積量」0052霸佔冠軍寶座，最驚人的是10年報酬率，來到805%，等於如果把一萬塊投進去，錢滾錢，直接滾成8.5萬，第二名0053，報酬率也來到536.5%，畢竟股市仍在高檔，加上科技AI帶動，專家也看未來成長可期。

財經網紅股海老牛：「雖然說年底3萬點，可能有些挑戰性，不過明年後年，我相信應該是沒有問題的。」

11月下半旬，將迎來台股ETF除息潮，隨著聯準會啟動降息循環，勢必又將有熱錢湧入，投資人也有機會把小錢放更大。

投資有風險 請小心謹慎

