普發一萬當「1日店長」！ 豆乳雞送弱勢可獲「大善人」獎牌

高雄一家豆乳雞業者推出創意十足的「一日店長」活動，讓民眾有機會將普發現金投入公益。（圖／翻攝Threads）

普發一萬元計畫正式啟動，高雄一家豆乳雞業者推出創意十足的「一日店長」活動，讓民眾有機會將這筆錢投入公益。只要支付 1萬元，民眾不僅能體驗從備料、油炸到銷售的完整餐飲流程，更能將製作的豆乳雞送給弱勢團體或學校。這項活動讓捐款者在行善之餘，還能獲得親手製作美食的樂趣，同時獲頒「豆乳雞大善人」獎牌，讓公益活動變得更有意義且充滿樂趣。

這項特別的公益活動從醃漬雞肉切丁到油炸成金黃酥脆的豆乳雞，全程由業者手把手教學。參與者支付的 1萬元全部用於食材成本，製作完成的豆乳雞可以選擇送給弱勢團體或自行銷售。業者表示，直接捐款當然很好，但他希望捐款者也能獲得一些特別的體驗，如果參與者想嘗試做生意，賺取的收入也完全歸一日店長所有。

業者表示這項活動行善之餘，還能獲得製作美食的樂趣，同時獲頒「豆乳雞大善人」獎牌。（圖／翻攝Threads）

這個創意發想源自於公益初衷，業者希望透過有趣的方式吸引更多人投入善事。在這一天中，業者會變身為店員聽候一日店長差遣，完全顛覆平常的角色。業者強調，願意花錢做公益的人應該獲得更高的情緒價值，因此特別準備了AI生成的紅布條和獎牌，寫著「豆乳雞大善人」，增添儀式感。

業者表示直接捐款當然很好，但他希望捐款者也能獲得一些特別的體驗。（圖／TVBS）

民眾對這項活動反應不一。有人認為這是個不錯的體驗，可以與更多人接觸，讓捐款變得更有意義；也有人表示有興趣嘗試；但也有民眾已經為普發的 1萬元做好規劃，打算給家裡使用。

業者強調，推出這項活動並非為了趁機賺錢，而是希望拋磚引玉，鼓勵更多人投身公益。對參與者而言，這不僅是一次捐款行善的機會，更能體驗餐飲業的樂趣，留下特殊而有意義的回憶。

