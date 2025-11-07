普發一萬登記破300萬！今開放尾數6、7領取步驟一次看 遇13情況失敗
生活中心／林昀萱報導
普發現金一萬元上路，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，其中登記入帳自5日上午8時起開放登記，今（8）日邁入第四日，輪到身分證尾數「6、7」的民眾登記。
據財政部統計，截至凌晨已有302萬8,377人完成登記，今日輪到身分證尾數「6、7」民眾登記，可前往「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站（https:// 10000.gov.tw）依序填寫身分證或是居留證號碼、金融機構帳號及健保卡號碼等資料。登記完成將自12日陸續入帳。
另外要注意，有13種原因可能會登記失敗，若沒及時補救恐怕將會充公！登記失敗常見錯誤分別為「健保卡號未填寫」、「身分證統一編號/居留證統一證號未填寫」、「金融機構代號未勾選」、「金融機構帳號未填寫」、「身分證統一編號/居留證統一證號輸入錯誤」、「健保卡號輸入錯誤」、「非今日開放登記之身分證統一編號/居留證統一證號」、「健保卡號登記完成，將於近日入帳」、「健保卡號已完成登記，帳號核驗中」、「健保卡號入帳成功」、「健保卡號已登記偏鄉領現」、「健保卡號款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶」。最後一項則是「查無資料」，可能情況則有4，分別為「身分證統一編號錯誤」、「健保卡號錯誤」、「代領人不具代領資格」、「請重新於本網站登記，如有疑問請洽1988諮詢專線」。
財政部提醒，所有管道的領取截止日皆為115年4月30日，若逾期未申請款項將直接視同捐贈國庫，無法再補發。民眾若是擔憂登記失敗1萬元因此充公，也可以於網站查詢登記結果，該服務將於114年11月13日起開放，當天可以在普發現金官網點選查詢登記結果→輸入本人/代領人身分證統一編號或居留證統一證號→輸入發放對象健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果。
