普發一萬登記踴躍！民眾喊：各地方政府「發錢越多越好」

北市民進黨議員就不滿北市府拒發，因此將總預算提案全數暫擱，蔣萬安表示，要北市府用老本發現金完全不合理。（圖／東森新聞）





普發一萬現金登記，昨天第一天有超過百萬人參與，但現在各地方政府是否要加碼成了焦點。民眾大多希望錢越多越好，但還是要經過審慎評估。北市民進黨議員就不滿北市府拒發，因此將總預算提案全數暫擱，蔣萬安表示，要北市府用老本發現金完全不合理。

簡舒培曾指出，過去4年台北市多分配到408億元，可分給市民平均可以1.6萬元。有錢拿誰不希望越多越好，如今中央普發一萬正式開跑，11月5號就有破百萬人踴躍登記，那中央普發一萬，民眾是否也很期待地方政府能加碼多發幾千塊。

廣告 廣告

民眾：「當然希望啊，這難得的機會，當然是越多越好，但還是要經過政府的評估，我還好，就算加碼可能也不會到哪裡去，畢竟現在物價上漲滿嚴重的，所以如果可以啦，就是不會讓政府運作，或是給的補助停擺的話，還是希望能夠就所能來發不無小補啊。」

但現在全台只有新竹市已經確定明年多發5000元消費金，嘉義市則朝加碼3千來研議，但在首都台北市，市長蔣萬安說完全不合理，因為中央是超徵稅收來普發，但台北市如果要發就得拿出老本來發，不過這就讓北市綠營議員很不滿，直接暫擱總預算案。

民眾：「我覺得是看每個市政，他自己的錢吧，不一定要跟進，如果說台北市，（可以發）像以前消費券那種，可以換券紙之類的，就是可能1千塊變2千塊，或是1千塊變1千5，就在那個當地消費就好了，我覺得那也不錯。」

誰不希望人生多點小確幸，大家你知我知，荷包縮水只會讓往後生活大不幸。

更多東森新聞報導

新加坡治安好因為有鞭刑？ 徐國勇喊「不人道」：不算自由民主國家

苗栗市8連霸代表 蘇文霸驚傳病逝 享壽70歲

趙少康亮票慘了！北檢起訴 請求「從重量刑」

