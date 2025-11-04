普發一萬登記開跑！未成年如何領取一次看 未滿13歲代領機制別填錯

生活中心／林昀萱報導

普發一萬登記開跑，未成年代領注意事項一次看。（示意圖／資料照）

「全民+1 政府相挺」普發現金一萬將上路，登記入帳將在今（5）日起連續5天預登記，並在11月10日全面開放登記。家中有未滿13歲孩童的父母注意，只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領，13歲以上孩童可以用自己的帳戶或提款卡領取，如無帳戶及提款卡，可以自己或委託他人到郵局領現。另外，財政部提醒，父母代領要特別注意不要填錯資料，別讓權益受損。

普發現金1萬元上路，孩子怎麼領？財政部指出，未滿7歲須由父母或監護人代領，滿7歲但未滿13歲除了父母代領之外，也可以孩童帳戶/提款卡領取。滿13歲的青少年則能使用自己的帳戶或提款卡領取現金，最晚明（115）年4月30日前都可辦理。至於明年 4月1日到4月30日國內出生並領有出生證明的新生兒，則要在5月22日前到郵局領取。

廣告 廣告

財政部也提醒，父母代領資料千萬不要填錯，登記頁面的「身分證統一編號」、「金融機構代號」、「金融機構帳號」要輸入代領人資料，「發放對象健保卡號」才是輸入孩童的卡號。要注意的是，持居留證者則不適用此代領功能。民眾若有疑問，可上普發官網（https://10000.gov.tw）查詢。

一張圖看懂孩子領1萬的方式，家長快筆記。（圖／財政部提供）

◆3管道可領 ATM、登記入帳、郵局都可選

財政部指出，這次普發現金提供三大管道：登記入帳、ATM領現、郵局領現。家長可依家庭狀況選擇。未滿7歲孩童，必須由父母或監護人代領，無論是入帳還是提領，都須透過監護人帳戶。

◆7至未滿13歲孩童 可用自己帳戶領取



至於7歲至未滿13歲的孩童，除了父母代領外，若已有個人帳戶或提款卡，也能自行入帳或提領。財政部提醒，如選擇郵局領現，可由家長或受委託人辦理，流程與成人一致。

◆13歲以上青少年 可自行領取或委託他人



滿13歲以上的青少年，享有「自己領」的權利，可透過個人帳戶登記或提款卡提領；若未開戶，也能到郵局親領或委託他人代領。。

更多三立新聞網報導

普發一萬登記11/5開跑！分流順序、領取方式秒懂 7大銀行加碼一次看

謝侑芯命案現場曝！遭疑「連結黃明志撈金」 閨密怒：她靠1事月入百萬

黃明志捲謝侑芯命案！MV製片開嗆揭「地獄級黑幕」：我忍了超過5年

粿粿美國團「還有一對沒爆」？疑王子私人對話流出 找掩護手法曝引瘋猜

