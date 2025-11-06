普發一萬登記開跑！「13種錯誤別犯」下場曝光
生活中心／楊佩怡報導
政府宣布全民普發現金1萬元，5日上午8時開放預約登記，短短3個小時過去，截至當天下午1時止，已有56萬9723人上網登記。此次一共有5種入帳方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放。不過官網也提醒，若在登記時不小心犯「這13種錯誤」，普發1萬元恐將全數充公。
普發一萬今天開放登記，截止5日下午1時，已有破56萬人登記。（圖／翻攝自普發一萬官網）
普發現金1萬元今天正式開始登記，總統賴清德昨一早就在臉書PO文提醒，登記時要確定官網是不是真的，避免被騙，目前官網操作流暢，因為有分流，只有身分證尾數0以及1才能登記，確保網路不卡。而開放登記短短5小時，官網就湧入破50萬人登記。對此，普發現金1萬元官網也指出，若是於資料登記過程中出現錯誤訊息，可能就是登記失敗，常見的「13種失誤」有以下：
●「健保卡號 未填寫」
●「身分證統一編號/居留證統一證號 未填寫」
●「金融機構代號 未勾選」
●「金融機構帳號 未填寫」
●「身分證統一編號/居留證統一證號 輸入錯誤」
●「健保卡號 輸入錯誤」
●「非今日開放登記之身分證統一編號/居留證統一證號」
●「健保卡號 登記完成，將於近日入帳」：該健保卡號之領取資格已檢核完成，請洽往來銀行查詢，或於本網站官網查詢登記結果，無須重複登記。
●「健保卡號 已完成登記，帳號核驗中」：該健保卡號之領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，無須重複登記。
●「健保卡號 入帳成功」：該健保卡號已透過線上登記入帳、ATM領現或郵局領現等通路領取，無須重複登記。
●「健保卡號 已登記偏鄉領現」：該健保卡號為特定偏鄉民眾，已至派出所登記領現。
●「健保卡號 款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶」：該健保卡號為直接入帳對象，已由相關部會直接撥款。
第13種錯誤訊息為「查無資料」，可能情形如以下4種情況
●身分證統一編號錯誤
●健保卡號錯誤
●代領人不具代領資格
●請重新於本網站登記，如有疑問請洽1988諮詢專線
普發一萬官網提醒若出現以上13種操作失誤，恐會影響一萬元的發放。（圖／翻攝自普發一萬官網）
財政部指出，「登記入帳」將自114年11月5日上午8時起開放預登記，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網（https://10000.gov.tw）之「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳；民眾可自114年11月13日起，至普發現金官網查詢登記結果。
原文出處：普發一萬登記入帳開跑！「13種錯誤訊息」曝光…操作失誤恐全數充公
