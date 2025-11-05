普發一萬登記！他點名「這群人」態度神轉彎

▲全民普發一萬元現金今（5）日上午8時開放線上登記。（示意圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 全民普發一萬元現金今（5）日上午8時正式開跑，首日開放身分證字號尾數「0、1」的朋友可先至10000.gov.tw官網進行線上登記。民進黨先前曾強烈反對，痛批國民黨以特別條例推動普發現金，恐違憲又增添舉債壓力、排擠財政支出；如今態度180度大轉變，粉專「政客爽」點名一群人大酸，民進黨還有臉收割，不是集體在立法院投下反對票嗎？

政客爽指出，北海小抄人、挖土大英雄、民進黨副秘書長何博文，昨天發文大讚「民進黨政府普發現金一萬元」，看了讓他不禁直呼：「笑死，民進黨還有臉收割，你們不是集體在立法院投下反對票嗎？」

政客爽提到，賴清德不是酸「一萬元買菜就沒了」、卓榮泰不是酸「一萬元只能買遙控飛機」、柯建銘不是嗆「普發現金是買票」。他直言，當初反對的人，現在出來搶功勞，不要臉的很多，像民進黨這麼不要臉的比較罕見。

此外，毒舌網紅陳沂也高喊：「終於要普發1萬了！」並暗諷之前一堆人喊違憲，還說會動搖國本搞垮國家，然而全民普發一萬元今天順利開跑，她酸說：「不知道他們是不是也搶著第一批去領呢？當初講好的拒領呢？希望你們說到做到」！

