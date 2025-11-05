普發一萬登記！北農嚴選送500元再請喝咖啡

▲全民普發一萬元現金今（5）日上午8時起於官網開放線上登記。（示意圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 全民普發一萬元現金今（5）日上午8時起於官網開放線上登記，臺北農產運銷公司也搶搭上這股熱潮，旗下品牌「北農嚴選」今（4）日宣布，將推出「小確幸萬元放大術，幸福再升級！」行銷專案。以最實質的折扣與贈品，讓民眾手中的萬元價值再放大，完美體現品牌承諾「饗時刻，購安心」。

自即日起至12月31日，北農嚴選推出實體門市與電商平台的多重回饋方案，打造全方位的優惠體驗。民眾至北農嚴選門市消費滿888元，即可獲得100元北農嚴選電商購物金，為讓門市民眾先享幸福，11月12日至19日憑滿額發票可再兌換一杯美式咖啡，讓小確幸立即上線。消費滿500元更可享優惠價加購指定熱銷商品。

此外，北農嚴選電商平台推出「電商回饋升級」方案，活動期間內，累積消費滿3,000元，即可獲得500元電商購物金；累積消費達5,000元，更可加享全館95折的專屬折扣，買越多、享越多，回饋無上限。

北農嚴選表示，此次活動以「雙平台整合、幸福回饋」為主軸，透過線上線下齊發力，讓政府普發的萬元補助轉化為滿滿實惠，民眾不僅能輕鬆選購在地新鮮蔬果，更能感受到北農回饋市民的幸福能量。

