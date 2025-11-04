普發一萬登記11/5開跑！分流順序、領取方式秒懂 7大銀行加碼一次看
生活中心／林昀萱報導
「全民+1 政府相挺」普發現金一萬將上路，將採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。登記入帳將在明（5）日起連續5天預登記，並在11月10日全面開放登記。《三立新聞網》整理分流順序、登記及入帳時間、銀行加碼資訊一文看懂！
◆普發一萬誰能領？
本次普發現金發放資格包括國內現有戶籍國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可之外國人及115年4月1日至4月30日國內出生之國民等。
◆普發一萬領取方式？10大族群與自動入帳對象免登記
領取方式比照112年普發現金6,000元方式，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。
本次普發現金適用直接入帳方式之對象，比照2023年普發現金，包含勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，該類民眾不用做任何登記或申請動作，預計11月12日直接匯撥至其個人帳戶。所有管道的領取截止日皆為115年4月30日。
◆孩童普發一萬怎麼領？
未滿13歲的孩童須由父母或監護人代為領取，不能替親友的小孩代領，代領方式共有三種，包括線上登記、ATM領現、郵局臨櫃領現，須攜帶健保卡、代領人身分證或中華民國居留證正本。
若幫未滿13歲的孩童「線上登記」代領，需要準備3項資料，包括代領人「身份證統一編號」、「金融機構帳號」以及「健保卡」，在「發放對象健保卡號」輸入孩童的健保卡號。若要幫家人到「郵局」代領，須準備2項正本資料，代領人須身分證或健保卡或居留證；而被代領人須健保卡或居留證或戶口名簿。
◆11月5日：登記入帳開放
民眾可前往「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站（https:// 10000.gov.tw）填寫身分資料、1萬元要匯入哪個個人帳號等。
11月5日：身分證尾數0、1開放登記。
11月6日：身分證尾數2、3開放登記。
11月7日：身分證尾數4、5開放登記。
11月8日：身分證尾數6、7開放登記。
11月9日：身分證尾數8、9開放登記。
11月10日：全面開放登記。
◆11月12日：直接入帳匯入
包含勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、 身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，這類民眾不用做任何登記或申請動作，1萬元11月12日直接匯撥至其個人帳戶。
◆11月17日：ATM領現開放
需準備本人（或代領人）提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號、發放對象健保卡卡號。將本人（或代領人）提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證統一號（或居留證統一證號），還有發放對象健保卡號，交易成功後領取現金1萬元。
可ATM領現的金融機構機台如下：台灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華、台新、中國信託、玉山、永豐、元大、台北富邦、中華郵政。
◆11月24日：郵局領現開放
全國計有1294個支局，領普發1萬者須準備：本人具照片健保卡，或身分證、戶口名簿／戶籍謄本正本，到郵局臨櫃辦理。
◆七大銀行加碼一次看
臺灣銀行：輕鬆再賺500元回饋金
民眾若選擇將普發一萬元入帳至臺銀數位存款帳戶，只要完成指定任務，最高可獲得500元現金回饋。新戶專屬活動，讓現金「加倍」入袋最實在。
元大銀行：現金回饋最高11萬元
只要在明年2月28日前登記入帳或ATM領現，就有機會抽中1萬元回饋金。若指定入帳元大數位存款帳戶，再享加碼抽10萬元回饋金，最高可以走11萬元現金回饋。
台北富邦銀行：領錢抽iPhone 17 Pro及萬元現金
不限北富銀客戶持晶片金融卡，只要綁定台北富邦銀行LINE官方帳號以ATM提領普發一萬元，即享iPhone 17 Pro及mo幣最高1萬元加碼抽獎資格。
兆豐銀行：再抽萬元刷卡金、實用好禮大放送
普發金選兆豐入帳，加上以兆豐信用卡完成消費任務，就有機會抽中10,000元刷卡金、猛獅文青包與行李電子秤等精美獎品。
玉山銀行：抽iPhone 17 Pro、日幣及台幣
登記普發一萬撥入玉山銀行帳戶者，完成玉山銀行LINE個人化通知綁定如設定信用卡消費通知、貸款通知等 ，即可抽iPhone 17 Pro、日幣10萬圓、刷卡金5000元、8000元及1萬元。
台新銀行：ATM領錢抽1萬點
透過全臺台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，最高可獲得10,000點台新Point (台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。
合作金庫：抽iPhone與刷卡金一次包
合庫ATM提領者有機會抽中iPhone 17（5台），使用合庫信用卡消費滿額還能參加萬元刷卡金抽獎，總獎項豐富高達3,000個名額以上。
