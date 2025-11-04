普發一萬登記11/5開跑！ 最快下週二18：00入帳

台北市 / 綜合報導

普發現金一萬元，明(5)日就可以開始登記，最快下週二晚間六點就能入帳！財政部邀集相關單位召開記者會，公布分流順序與領取方式，財政部次長阮清華表示，這次為了避免壅塞，特別擴大頻寬，另外有鑑於上回普發現金，有行庫偷跑，他在記者會上表示，這次已經明確跟各行庫講清楚，不可以搶先，墊款發放。

白花花鈔票看得好誘人，普發一萬即將在5日開放登記，不過民眾既期待又擔心，民眾說：「(會擔心太多的人潮)，一定會，一定會，上一次6千也是這樣子。」就怕網路大塞車，登記前一天，財政部特別召開記者會說明，5日到9日預登記部分，按照身分證字號尾數分流，讓人潮不要一下子湧入網站。

財政部次長阮清華說：「這次我們也考慮到上一次有這樣的問題，所以我們這一次把頻寬也大幅度的擴大。」華視新聞記者莊品達說：「除了可以搶先預登記之外，財政部總共提供了5種領取管道，如果你像我一樣家附近就有ATM的話，就可以直接領取一萬塊。」

目前已經有例行性領取，政府津貼或年金者，免登記12日直接入帳，官網預先登記， 最快11日晚上六點 就能一萬入袋，實體ATM，17日開放領取，郵局領現時間比較晚，訂在11月24日，至於特定偏鄉或造冊發放地區，12日到25日就會入賬，所有管道，都在明年4月30日截止。

民眾說：「ATM吧，(為什麼)，比較方便。」民眾說：「那個寄到，直接寄到我的帳戶裡面。」至於未成年小孩該怎麼領，郵局部分所有歲數孩童，皆能由父母代領，但若要登記入帳與ATM領現則有眉角，7歲以下孩童僅能由父母代領，7歲到未滿13歲孩童，孩童帳戶或父母代領都可以，但特別留意，13歲以上只能用孩童帳戶提領。

財政部次長阮清華說：「已經明確跟各行庫，跟各行庫都講清楚，不可以搶先，墊款發放。」財政部繃緊神經把關細節，回顧112年普發現金，平均每天湧入65萬人登記，如何讓作業不打結考驗團隊能力，要讓民眾順利領到一萬小確幸。

