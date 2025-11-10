普發一萬紅包來了！六都這幾區有機會「一萬元繳清一個月房貸」

六都除了台北市以外，其他五都還有機會以1萬元繳清單月房貸，還免貼錢的代表區域。廖瑞祥攝



普發現金1萬元首波11月12日入帳！除了補貼生活開銷，房價高漲時代，1萬元夠抵付一個月房貸嗎？房仲業者統計，以貸款30年期、五大銀行新承做放款利率2.294%，本息攤還且貸款8成來計算，月付房貸預算控制1萬元以內的物件，六都上半年成交總價300萬元，除了台北市幾乎掛零，分別由新北萬里區、桃園中壢區、台中西屯區、台南中西區及高雄三民區，榮登交易最熱區，最有機會以1萬元繳清單月房貸，還免貼錢的代表區域。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市房價高，總價300萬元以內物件幾乎絕跡，新北市主要行政區內超低總價物件比例也極低，促使小資族購屋版圖外移，轉往淡水、萬里、三芝等蛋殼區，部分物件屋齡較高、面積20坪內的公寓老宅為主。反觀雙北以外地區，如桃園市及中南部城市，房價基期不比北部高，在市區仍有機會入手負擔得起的超低總價迷你宅，也成為追求低門檻購屋族的主戰場。

張旭嵐表示，近年受限貸令及新青安效應，市場交易焦點持續往「低總價、小坪數、蛋白區」集中，以1萬元頂多抵繳一個月房貸，雖非實質購屋助力，但對不少小資族、租屋族來說，已能暫時減緩生活負擔。

普發現金一萬元即將入帳，房仲業者統計，六都這幾區民眾繳完房貸竟然有剩。台灣房屋提供

觀察各都300萬元內交易以高雄筆數最多，約500多筆，其中，高雄鹽埕區平均總價落在175萬元，換算月繳房貸約5383元，1萬元拿來繳，還剩4600可花用。新北萬里區平均總價帶更低，僅159萬元，換算月繳房貸4883元，繳完還能留一半。

台灣房集團趨勢中心經理李家妮表示，目前都會區300萬元以內交易物件，約有7成以上為屋齡30至40年以上的小宅套房產品，坪數小於10坪的物件，也不見得是自住族的首選。以高雄鹽埕區來說，屬於早期開發的舊城區，區內老套房物件多，尤其以府北路一帶有不少40年小套房，近年路段部分住宅外觀經政府粉刷整新，優化街區市容，價格親民兼具生活機能，最低甚至百萬元左右就能入手，儘管坪數小、銀行貸款成數相對低，頭期款比重高，仍是置產族資產配置策略的選項之一。

