普發一萬補助詐騙升溫 口湖健走推識詐三步驟

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】口湖鄉公所23日在椬梧滯洪池舉行的「口湖健走—一步步口福」活動吸引超過千名民眾參與，地方領袖與鄉親齊聚共行，讓這項年度運動盛事更添溫暖。縣長張麗善、副縣長謝淑亞、鄉長李龍飛及多位地方代表皆到場與民眾互動，同時支持結合於活動中的社會安全與反詐騙宣導。

為讓民眾在健走之餘加強防詐意識，北港警分局於現場設置宣導攤位，由員警進行詐騙案例講解、假冒官方簡訊示範與識詐技巧教學。現場並安排有獎徵答，使大人小孩都能在遊戲中快速掌握防詐重點。

北港警分局指出，近期最常見的詐騙手法是利用「政府即將發放一萬元補助」為名，偽裝成官方訊息傳送連結，誘導民眾登錄個人資料，甚至引導轉帳或付費服務。許多民眾在不疑有他的狀況下就成為受害者，呼籲民眾務必謹記三大原則：「政府不會主動傳送連結」、「補助不需繳費或匯款」、「填資料務必確認官方網站」。

副縣長謝淑亞與鄉長李龍飛也親自加入宣導行列，與警方一同舉牌呼籲民眾提高警覺。警方表示，藉由健走活動的高參與度，有助擴大宣導觸及，提升民眾對詐騙手法的辨識能力。未來也將持續透過社區活動、校園與團體講座，強化識詐教育，守護地方安全。（照片／北港警分局提供）