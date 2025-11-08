普發一萬詐騙新招！接1電話「半輩子積蓄沒了」超逼真手法曝光

社會中心／游舒婷報導

普發一萬元正式開跑，詐騙手法也跟著全面升級。近期有民眾接到假冒郵局的來電，對方聲稱有人盜用身分證領取普發現金，後續又假借協助司法調查之名，將受害者價值約300萬元的黃金騙走。受害者氣憤揭露過程，提醒民眾提高警覺。

詐騙集團趁普發一萬期間設局欺騙無辜民眾。（圖／資料照）

根據內政部警政署「165打詐儀表板」分享的案例，一名民眾日前接到自稱郵局的電話，對方不僅清楚他的姓名，語氣也相當專業，使他放下戒心。對方進一步聲稱，民眾的身分證遭人盜用，引發受害者緊張不安。

廣告 廣告

詐騙者見狀進一步追擊，立即表示會協助報案，並將電話轉接給「刑警」，這名假刑警指稱案件涉及洗錢，隨後又由一名自稱檢察官的人加入受害者的 LINE。對方語氣權威，並告知：「我們查到您的帳戶被盜用，還有人用您的帳戶資金購買黃金。這些黃金疑似來自贓款，需要鑑定來源，請務必全力配合偵查。」

受害者深信不疑，最後依照指示，在住家附近將約25兩、價值近300萬元的黃金交給詐騙集團。隔天欲詢問鑑定結果時，才發現對方的 LINE 已消失、電話也成為空號，驚覺受騙，半輩子的積蓄就這樣不見，讓他氣得直呼「實在太可恨！」

警政署再次提醒，普發現金登記網站僅有「10000.gov.tw」，防詐專區則為「165dashboard.tw」，民眾勿隨意點擊其他連結；若接獲自稱警察、檢察官等單位來電，指稱身分遭冒用，請立刻掛斷，並撥打 165 查證。

更多三立新聞網報導

工人觸電過世！新買婚房慘變凶宅 他氣炸求償百萬

小心詐騙1手法！她上當8次沒發現 780萬慘被騙光

詐騙新招！吃火鍋也遭殃「4200萬被騙光」他哭：一生積蓄都沒了

小心這通電話！他一接「存款53萬被掏空」警政署揭詐騙手法

