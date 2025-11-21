普發一萬變兩萬！全聯、大全聯祭「外送、家電」優惠搶商機
即時中心／綜合報導
全民普發一萬入袋，想把1萬變2萬？全聯小時達、大全聯紛紛祭出加碼優惠！只要用foodpanda訂購外送滿額，或者持福利卡在大全聯購買家電產品，就能獲得大量回饋；想拿一萬元賺更多優惠就趁現在！
大全聯超級週年慶電器加碼4重送，直接讓你賺爆！即日起至12/4止，持福利卡不限金額消費，就送家電品牌1,000元折價券；購買電視、空調、冰箱、洗衣機、除濕機或清淨機，每滿萬元以上，5,000元現折500元，買越多回饋越有感；每週六、日指定品牌再祭出下殺優惠！持福利卡購買居家生活用品「不限金額」，即可萬元有找、加購熱銷質感家電，想換新就趁現在！
除此之外，「小時達」也加入加碼行列！即日起至11/30止，只要透過foodpanda外送平台訂購全聯或大全聯生鮮雜貨，單筆訂單金額滿800 元（含）以上、累積達成十筆訂單，且總金額滿一萬元，即可參加加碼活動，累積金額排名前30名的消費者，將於12月12日再獲萬元優惠券回饋！數量有限、送完為止，愈早開始累積愈有機會！
大全聯祭出多項家電加碼優惠。（圖／全聯提供）
原文出處：快新聞／普發一萬變兩萬！全聯、大全聯祭「外送、家電」優惠搶商機
