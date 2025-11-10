普發一萬變iPhone！柒息地推「放大術」 吃串燒也能抽手機中百券

（記者蔡函錚／綜合報導）普發一萬元怎麼用最聰明？有人拿去繳帳單，有人選擇犒賞自己，但有網友笑稱「吃飯也能變成投資」。連鎖品牌「柒息地串燒居酒屋」即日起推出「一萬元放大術」活動，讓每一筆消費都能越吃越划算，甚至還有機會把iPhone 17直接帶回家，成為年底最有話題的普發金延伸企劃！

圖／連鎖品牌「柒息地串燒居酒屋」即日起推出「一萬元放大術」活動，讓每一筆消費都能越吃越划算，甚至還有機會把iPhone 17直接帶回家！（柒息地提供）

抽iPhone 吃串燒也能中大獎

活動期間（114年11月14日至115年1月15日），凡於全台柒息地串燒居酒屋門市單筆消費滿600元（含以上、折扣後計算），即可獲得「iPhone抽獎券」乙張。

這次柒息地共祭出一支iPhone 17 Pro（256G）與兩支iPhone 17（256G），並於115年1月22日舉行直播抽獎，由律師全程公證，確保公平公正。屆時三位幸運得主將從全台門市票券中抽出，讓民眾吃宵夜也能圓夢，感受「吃一頓、贏一機」的驚喜時刻。

滿千送百 再吃再折超實在

除了抽iPhone之外，柒息地同步推出「滿千送百」回饋活動，只要單筆消費滿1,000元，即可獲得100元優惠券一張，可於下次內用或外帶直接折抵使用。

柒息地強調，希望藉此讓消費者的普發金「越花越值得」，不僅能享受美食，還能延伸使用回饋，打造實質性的「一萬元放大術」。

廣告 廣告

圖／114年11月14日至115年1月15日期間，凡於全台柒息地串燒居酒屋門市單筆消費滿600元，即可獲得「iPhone抽獎券」乙張。（柒息地提供）

屬於台灣人的串燒居酒屋 把「聚」變成生活日常

柒息地自創立以來，就以「屬於台灣人的串燒居酒屋」為核心精神，打造讓朋友、同事、家人能自在相聚的空間。對柒息地而言，「吃飯不只是飽餐一頓，更是一種情感的交流」。

其中最具代表性的招牌烤肉醬，更是歷經五小時、三道工序手工熬製，濃郁鹹香、層次豐富，是讓人一試成主顧的關鍵靈魂。不僅如此，網友更戲稱柒息地是「被串燒耽誤的鍋物店」—店內湯品意外成為近期必點熱門，湯頭濃厚鮮香，搭配串燒暖胃又暖心。柒息地預告，今年冬天將主打這波鍋物風潮，讓饕客在冷天裡也能感受熱氣蒸騰的幸福滋味。

圖／網友更稱柒息地是「被串燒耽誤的鍋物店」—店內湯品意外成為近期必點熱門，湯頭濃厚鮮香，搭配串燒暖胃又暖心。（柒息地提供）

貼心服務加乘體驗 吃得開心又舒適

除了美味與活動亮點，柒息地更以貼心入微的用餐體驗贏得眾多好評。店內提供濕紙巾、牙線、漱口水等貼心備品，讓顧客在聚餐後依然保持清爽體面。這些細節正是柒息地成為「聚會首選」的原因之一。

從先前的「骰子樂」活動，到這次搭上全民關注的「普發金放大術」，柒息地屢屢以創意行銷打造話題，成功將日常聚餐變成「有驚喜、有樂趣」的生活儀式。

活動資訊一覽

活動期間：114年11月14日～115年1月15日

抽獎日期：115年1月22日（週四）

抽獎方式：直播抽出三位幸運得主，全程律師公證。

活動門市：全台柒息地串燒居酒屋門市。

回饋機制：單筆滿600元得iPhone抽獎券乙張；單筆滿1,000元贈100元優惠券乙張。

更多引新聞報導

網瘋傳「裸擁照」疑似王子粿粿 浴室比對照曝光！名嘴揭關鍵一致處

印度女童「全裸」被丟水溝！睡祖母身邊遭割破蚊帳抱走性侵 祖父竟涉重嫌

