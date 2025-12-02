普發一萬買什麼？12款「萬元有找」精品包、絲巾、卡包：Louis Vuitton、Bottega Veneta、BALENCIAGA、Michael Kors





普發一萬終於入帳！雖然金額不算巨大，但要入手一件開心又實用的小奢侈單品絕對夠用。精品品牌近幾年越來越懂女孩的需求，把入門款做得精緻、百搭又「剛好負擔得起」。以下精選LV、BV、POLÈNE、BALENCIAGA、Michael Kors和LONGCHAMP等品牌的萬元有找小物，想犒賞自己或入手第一件精品都很適合。

1.Louis Vuitton

Vivienne Winter Holiday BB長絲巾，NT$8,550

Vivienne Winter Holiday BB長絲巾，NT$8,550圖片來源：Louis Vuitton

廣告 廣告

Vivienne Winter Holiday BB長絲巾，NT$8,550圖片來源：Louis Vuitton

Vivienne Winter Holiday BB長絲巾，NT$8,550圖片來源：Louis Vuitton

Louis Vuitton長絲巾一直很受歡迎，這條以Vivienne為主角的冬季限定版本更是可愛到讓人想立刻收藏。圖案結合細緻的圖案描繪Vivienne與朋友們乘坐飛機與熱氣球，拿着地圖與指南針探索世界，帶一點童趣，又保有品牌該有的精緻感。長度剛好，可以綁在脖子、包包、甚至當髮帶使用，為日常穿搭添點玩心。絲巾最大魅力就是「小件卻能改變心情」，尤其Louis Vuitton的節慶款每年都容易售罄，如果今年想用小預算感受一下holiday mood，這條非常值得考慮。

Louis Vuitton名片夾，NT$8,400

Louis Vuitton名片夾，NT$8,400圖片來源：Louis Vuitton

Louis Vuitton名片夾，NT$8,400圖片來源：Louis Vuitton

Louis Vuitton名片夾簡單俐落，兼具耐用與品味，是很多人入門的首選。經典Monogram帆布比皮革更輕、也更耐操，外出放卡、塞票卡、悠遊卡都恰好。共有3格夾層，尺寸迷你卻收得下必備小物，不會讓包包鼓鼓的。名片夾看似低調，其實每天都會用到，屬於「花一次錢、每天享受」的實用單品。如果你正在找第一個屬於自己的Louis Vuitton，小卡夾真的會讓你沒壓力又有成就感。

2.Bottega Veneta

編織錢夾，NT$7,600

編織錢夾，NT$7,600圖片來源：Bottega Veneta

編織錢夾，NT$7,600圖片來源：Bottega Veneta

Bottega Veneta的Intrecciato編織永遠是品牌的靈魂，這款小錢夾就是把經典縮小後的迷你版本。柔軟的小牛皮在手指間有種被療癒的觸感，外型乾淨俐落，卻又因為編織細節而不會太素。磁吸設計可以很好的固定鈔票，符合近年「只帶必要東西出門」的生活節奏。這個價位入手Bottega Veneta真心划算，想感受品牌質感又不想一次花太多，這款是很聰明的選擇。

iPhone Case，NT$7,600

iPhone Case，NT$7,600圖片來源：Bottega Veneta

iPhone Case，NT$7,600圖片來源：Bottega Veneta

iPhone Case，NT$7,600圖片來源：Bottega Veneta

iPhone Case，NT$7,600圖片來源：Bottega Veneta

Bottega Veneta的手機殼一向是低調時尚人的心頭好。簡單的Intrecciato壓紋搭配橡膠霧面質感，拿在手上不會太浮誇，保護力也不會因為美觀而打折。對喜歡細節、喜歡從小物展現品味的人來說，手機殼是一個每天都會看到的物件，用精品保護手機其實很療癒。有黑色、棕色及經典BV綠可以選擇，重點是這價位在精品世界裡真的算親切，完全符合普發一萬的精神。

3.POLÈNE

Numéro Sept Belt，US$260／約NT$8,151

Numéro Sept Belt，US$260／約NT$8,151圖片來源：POLÈNE

Numéro Sept Belt，US$260／約NT$8,151圖片來源：POLÈNE

Numéro Sept Belt，US$260／約NT$8,151圖片來源：POLÈNE

近幾年崛起的品牌POLÈNE，以極簡俐落的造型吸引大家目光，這款皮夾式包款是「Numéro Sept」手袋的衍生產品，配有標誌性的中央扣環。腰帶設計使其可以斜背或繫在腰間。內裡長夾式設計可以收納鈔票、信用卡和零錢。外觀的線條乾淨，金屬扣環帶著法式的柔和光澤，不會太鋒利、也不會太甜。搭牛仔褲、寬褲或洋裝都能自然融入。

Numéro Un Micro，US$220／約NT$6,897

Numéro Un Micro，US$220／約NT$6,897圖片來源：POLÈNE

如果想用小預算入手包款，Numéro Un Micro是很多人第一個會選的 POLÈNE。它是POLÈNE經典款的超迷你版，體積小巧、挺度好，背起來有法國女孩特有的「不費力時髦」。容量雖然不大，但基本上手機、卡片、唇膏都能塞下。皮革細膩、觸感好，做工精緻到會讓人懷疑它的價格。無論是日常休閒、旅行小包，或是想要體驗POLÈNE的風格，這款CP值真的高。

Numéro Un Micro，US$220／約NT$6,897圖片來源：POLÈNE

Numéro Un Micro，US$220／約NT$6,897圖片來源：POLÈNE

4.BALENCIAGA

黑色絎縫壓花小牛皮磁吸卡包，NT$9,900

黑色絎縫壓花小牛皮磁吸卡包，NT$9,900圖片來源：BALENCIAGA

黑色絎縫壓花小牛皮磁吸卡包，NT$9,900圖片來源：BALENCIAGA

BALENCIAGA這款絎縫小牛皮磁吸卡包，可以吸附於手機背面。壓紋讓皮革看起來更立體，有點街頭、有點奢華，復古金色的B字標誌五金，加上兩個卡槽設計，使用體驗很順手。黑色低調又耐用，是能陪你很久的實用選物。

Cash 2.0卡包，黑色光滑小牛皮，NT$8,700

Cash 2.0卡包，黑色光滑小牛皮，NT$8,700圖片來源：BALENCIAGA

Cash 2.0卡包，黑色光滑小牛皮，NT$8,700圖片來源：BALENCIAGA

Cash 2.0卡包，粉色光滑小牛皮，NT$8,700圖片來源：BALENCIAGA

BALENCIAGA入門款Cash 2.0卡包，線條更俐落，標誌低調但存在感剛剛好。黑色光滑小牛皮拿在手上有種柔滑的質感，壓紋也更耐磨。這款很適合第一次入手BALENCIAGA的人，不高調、不浮誇，卻帶著品牌那冷酷又精緻的風格。除了黑色之外還有粉色可以選擇，四個卡槽加上一個鈔票隔間，出門在外靠它就夠！

Cash 2.0長零錢包和卡片包，黑色光滑小牛皮，NT$9,700

Cash 2.0長零錢包和卡片包，黑色光滑小牛皮，NT$9,700圖片來源：BALENCIAGA

Cash 2.0長零錢包和卡片包，黑色光滑小牛皮，NT$9,700圖片來源：BALENCIAGA

Cash 2.0長零錢包和卡片包，粉色光滑小牛皮，NT$9,700圖片來源：BALENCIAGA

如果你想要實用度更高的版本，這款可以一次搞定卡片、零錢與紙鈔，容量完整卻不厚重。Cash 2.0長零錢包和卡片包拉鍊順滑，皮革柔軟，外型俐落，完全符合日常與旅行需求。它屬於「越用越離不開」的類型，尤其1萬內就能入手，難怪一直很受歡迎。同樣也有粉色可以選擇，外型小巧又可愛！

5.Michael Kors

JORDI小型肩背包，NT$9,200

MICHAEL KORS秋冬新款JORDI白色小型肩背包，NT$9,200圖片來源：Michael Kors

MICHAEL KORS秋冬新款JORDI栗棕色小型肩背包，NT$9,200圖片來源：Michael Kors

Michael Kors的JORDI系列近年人氣很高，主打輕巧、百搭與好駕馭。小型肩背包的尺寸恰好，不會太大也不會小到裝不了東西。外型乾淨、線條簡單，是那種每天背都不會膩的包。皮革輕、重量低，對長時間背包的人非常友善。用普發一萬買到一個實用肩背包，真的算很划算。

JORDI小號牛仔印花皮革手提包，NT$12,300，7折優惠NT$8,610

JORDI小號牛仔印花皮革手提包，NT$12,300，7折優惠NT$8,610圖片來源：Michael Kors

JORDI小號牛仔印花皮革手提包，NT$12,300，7折優惠NT$8,610圖片來源：Michael Kors

MELODY選用MICHAEL KORS JORDI灰色小提包妝點帥氣造型圖片來源：IG@melodykliu

隋棠選用MICHAEL KORS JORDI寶寶藍中型提包打造波西米亞浪漫風格圖片來源：IG@suitangtang

許路兒選用MICHAEL KORS JORDI藍色仿丹寧面料小提包，演繹輕鬆愜意的出遊風格圖片來源：IG@lurehsu

JORDI小號牛仔印花皮革手提包粉色在官網正在折扣！折扣後落在甜甜價，非常值得下手。細緻牛仔印花讓包包多了點休閒與街頭氣息，搭T-shirt、羽絨外套或針織都很好看。手提造型可愛，拍照特別上鏡，是很好打造穿搭亮點的小包。而且這款包還是隋棠、Melody、許路兒等人私下都愛用的款式！

6.LONGCHAMP

Le Roseau手拿包，NT$9,900

Le Roseau手拿包，NT$9,900圖片來源：LONGCHAMP

Le Roseau系列的竹節扣環一直是LONGCHAMP的標誌。這款手拿包將經典元素縮小後變得更俐落，優雅感十足。近日推出的新品節慶系列Le Roseau手拿包，飾以鮮紅色亮片的帆布，有拉鍊開口與1個內層信用卡夾層，非常適合年末派對使用！手拿能展現精緻感，當作外出小包也足夠收納必需品，是很實用的日常選擇。想要一個不退流行，年年都能背的小精品，這款非常推薦。

Le Roseau手拿包，NT$9,900圖片來源：LONGCHAMP

Le Roseau手拿包，NT$9,900圖片來源：LONGCHAMP

精品不一定要從大包開始，有時候一條絲巾、一個卡夾，就足以提升日常的質感。普發一萬就是個剛剛好的契機，讓你挑一件真正喜歡、會天天用的小物，陪你度過今年剩下的日子。無論你偏愛高冷、可愛、法式或實用風格，都能從這一份清單找到命定單品。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

