普發一萬這樣花最划算！六角國際5品牌狂送 Mr.WISH推「六折寵粉券」
記者李育道／台北報導
雙11檔期剛落幕，還沒來得及搶優惠的民眾別擔心！因應政府普發現金一萬元政策，多家餐飲品牌趁勢推出回饋活動，讓「普發一萬」放大再加乘。Mr.WISH推出「普發一萬元寵粉券」限時優惠，六角國際旗下五大品牌則祭出「全民＋1買一送一」，從手搖飲、烘焙點心到下午茶通通有，讓小資族用萬元普發輕鬆換美食。
手搖品牌Mr.WISH以「普發一萬元寵粉券」迎戰年底商機，推出低於六折優惠。即日起至11月30日，會員登入Mr.WISH APP即可獲六張「限定寵粉券」，並享儲值回饋：儲值300元送50元、600元送100元，以此類推。11月12日起門市開放預購「寵粉券」，可享多重飲品折扣。
Mr.WISH同步推出新品〈黃枝香烏龍〉嚐鮮價39元（11月12日至27日），以海拔1800公尺手採金萱焙製，主打花香與焙香平衡、茶湯金黃回甘。寵粉券內容含免費加料券、好想兔鑰匙圈與抱抱娃折扣、飲品折抵券與L杯升級券等多項優惠，讓茶飲控用最划算價格享受新品。
六角國際則宣布，即日起至11月30日，全台日出茶太、翰林茶館、烘焙密碼、春上布丁蛋糕與英格莉莉同步推出「全民＋1買一送一」活動。
其中，日出茶太自即日起至11月21日推出「麝香葡萄果茶」與「麝香葡萄輕乳茶」買一送一，11月24日至28日再推出「靜岡抹茶拿鐵」、「抹茶紅豆湯圓拿鐵」與「紫抹雲頂奶蓋拿鐵」三款抹茶飲同樣買一送一（活動時段每日12時至20時）。
翰林茶館／茶棧則至11月30日止不限平假日，同時段推出經典「熊貓珍奶」買一送一（限大杯外帶）。
烘焙品牌烘焙密碼推出年銷售冠軍「鹽可頌」買一送一（每日限量送完為止）；春上布丁蛋糕自11月17日至30日，購買任一7吋蛋糕即贈法式千層酥；英格莉莉則即日起至11月28日平日推出「兩人同行點兩份主餐以上，贈鐵鍋鬆餅乙份」。
消費者只要下載「六角美食通」或「翰林餐飲集團」APP加入會員（新舊會員皆適用），即可領取專屬優惠券使用。
