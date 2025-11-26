普發一萬這樣花最大值？Dior、喬治傑生、Cafuné、CROWN全上榜，7款萬元小奢華清單太好買了

（圖／品牌提供）

普發一萬元到手，正是犒賞自己一份高質感禮物時刻！別以為萬元只能買小物，小編精選7款7 千~ 1 萬初的高CP值禮物，從精品小皮件、質感配件到超實用旅行好物通通有，送人也完全不失禮。這份清單保證讓你刷卡零罪惡感、開箱滿滿幸福感，把這筆「全民時尚基金」花得漂漂亮亮！

普發萬元禮物清單：Dior Saddle金絲線Oblique卡夾、Dior Nuit Etoilee星形戒指

想買點小奢華犒賞自己？Dior精品小物絕對是「低門檻、高質感」的完美選擇！Dior Saddle 金絲線 Oblique 卡夾，這次換上雙色白金配色，還加上細緻到讓人想放大十倍看的金絲線刺繡，質感飆滿分~想再添點星光？Dior Nuit Etoilee星形戒指以珍珠、水晶點亮整體造型，戴上彷彿連好運都一起牽回家。

Dior Saddle金絲線Oblique緹花卡夾／16,500元，Dior Nuit Etoilee星形水晶戒指／15,500元（圖／品牌提供）





普發萬元禮物清單： GEORG JENSEN OFFSPRING純銀三環耳環

萬元入手精品銀飾、CP 值爆棚，那一定要把GEORG JENSEN 的 OFFSPRING 純銀三環耳環加入購物車！以三個相扣的銀環打造，設計極簡卻充滿故事感。線條流暢、份量剛好，單戴很俐落，疊搭又能瞬間變身時髦派對 Look，完全是從上班到約會都能駕馭的萬用單品。

GEORG JENSEN 喬治傑生 OFFSPRING純銀三環耳環／13,700元（圖／品牌提供）





普發萬元禮物清單：Cafuné 月牙斜挎包禮盒

如果想一次擁有時髦度＋實用度，Cafuné的月牙斜挎包禮盒絕對要列入願望清單。這款全新月牙包採用柔軟得像奶油在融化的Nappa 納帕皮革，可拆式肩帶讓它能變身成斜背包、手腕包、手拿包，一包搞定所有場景。禮盒更貼心附上同季新品Stance Passport Holder 護照夾，內建護照層、卡夾、外幣收納格，細節滿分，用過一次就會懶得換的旅行神器。

Cafuné 月牙斜挎包 黑色 + Stance Passport Holder 奶茶色／12,420 元（圖／品牌提供）

普發萬元禮物清單：CROWN BOXY前開框架拉桿箱

年末就是啟動旅行魂的開始，而時髦旅伴絕對要投資一咖CROWN BOXY前開框架拉桿箱！BOXY系列的亮粉、鼠草綠、暖黃等療癒色調，一拉出門就像自帶濾鏡，瞬間把冷颼颼的季節變得活力滿滿。無論穿長版風衣、針織套裝，還是高領毛衣走在東京銀杏大道、漫步京都古街、或坐在曼谷轉角咖啡廳等友人，這咖箱子都能看起來像在拍精品大片。

CROWN BOXY前開框架拉桿箱／21吋 7,980元、26吋 9,580元、29吋 10,800元（圖／品牌提供）





普發萬元禮物清單：Septième Largeur Soho小白鞋

如果正在尋找一雙能陪你從上班走到約會、質感滿分的小白鞋，那麼法國職人工藝品牌 Septième Largeur 絕對值得衝一波。這雙Soho小白鞋在法國設計，以極簡都會風亮相，鞋面用輕柔鹿皮與小牛皮製成，搭配內部縫合的側縫結構 Lateral Stitching，不只質感細膩，還不會「開口笑」，日常走跳完全零負擔。

Septième Largeur Soho小白鞋／8,800元（圖／品牌提供）





普發萬元禮物清單：Je t ‘emmène JAZZ平底鞋

來自日本、名字卻帶著法式浪漫的品牌—「Je t ‘emmène」意為「我帶你一起去」，品牌成立於疫情時期，設計初衷超暖：希望用一雙好鞋，陪大家重新走向戶外、迎接新生活。JAZZ 平底鞋更是代表作之一，把經典鞋型注入滿滿「旅行感」，柔嫩皮革、輕盈腳感，不管是去上班、逛街還是小旅行，都能穿得把路當伸展台般自在。最棒的是現在不用飛日本，在全新概念店 formee. 就能買到！

Je t‘emmène JAZZ平底鞋／7,260元（圖／品牌提供）





