普發一萬這樣花最香！國旅紛推「萬元放大術」

政府普發一萬元，這錢要怎麼花最香最划算，北中南旅宿業者紛紛推出「萬元放大術」搶客。（圖／TVBS）

拿到普發一萬後該怎麼花，先別急，要把這萬元效益最大化，國旅業者紛紛推出萬元放大術，高雄有飯店推出2大2小，三天兩夜只要一萬元，還包含樂園門票再加碼送餐飲抵用券，台南則有酒店推出住宿就送奇美博物館埃及特展門票搶客。

北中南各地旅宿業者針對政府普發一萬元紅包，積極推出多元優惠方案搶攻市場。高雄義大皇家酒店公關經理尹品涵表示，他們希望大家把這一萬元花得更有價值，不只是住宿，還要吃得好玩得盡興。該飯店鎖定親子旅客，推出一萬元三天兩夜套票，2大2小可入住雅致家庭房，除含早餐外，還包含單日遊樂園門票，更加碼1500元餐飲抵用券。

義大皇家酒店推出三天兩夜，2大2小入住2晚，含早餐還包含單日遊樂園門票只要一萬元。（圖／TVBS）

高雄日航酒店行銷公關經理蘇軒強調，他們的「一泊滿食」住房專案讓旅客可以一次享用到酒店內五間餐廳的所有餐點。這項原價2萬元的雙人套房優惠，現在只要6900元有找，還能參加抽價值10萬元總統套房的活動。

日航酒店堆出原價2萬元的一泊滿食，優惠價6千9萬元有找，還能參加抽價值10萬元的總統套房（圖／TVBS）

台南晶英酒店則巧妙搭上時事熱潮，針對奇美博物館「埃及之王法老特展」的熱門話題推出住宿包門票方案。台南晶英酒店行銷公關資深經理姚明瑩表示，除了有贈送四張特展門票，每一房還有贈送一個埃及法老的造型巧克力。這項四人房型優惠價格在萬元以內，平日入住還能升級16坪家庭套房。

台南晶英酒店推出四人房型萬元有找，還送奇美埃及特展門票，再送古埃及造型巧克力。（圖／TVBS）

台糖長榮酒店則採取價格戰略，台糖長榮酒店公關部副理黃美雯指出，原本8100元的四人房，現在每人只要1100元就能入住，還送上台南有名的豬飼料零食桶。

宜蘭的綠舞國際觀光飯店公關經理侯志綱表示，只要在11月30日前完成訂房，並在1月31日前完成入住，就可以享有特別優惠。這些優惠包括再送住宿券，平日入住還有人氣咖啡廳的下午茶或日式味噌小火鍋午餐三選一。

藉著這次普發一萬元的契機，各地國旅飯店業者紛紛祭出豐富多元的優惠方案，希望能吸引更多民眾將這筆紅包用於國內旅遊，為台灣觀光產業注入新活力。

