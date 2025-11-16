普發一萬進行中，家人過世還能幫代領？律師親揭流程：資格認定日是「這天」，想不觸法得這樣做





近來全民最熱話題莫過於「普發一萬」，但也有人疑問：這筆錢需要繳稅嗎？如果欠錢、欠稅，普發的1萬元是否會被扣押？如果家中長輩在普發生效日10/23之後過世，仍然可以代領嗎？還有幫未成年孩子領取，爸媽可以中途扣走，拿來自己花嗎？對此，陽光暖男律師蘇家宏便在YouTube上拍片解答。

普發現金登記現正如火如荼進行，最快11月12日就會入帳，政府規範截至115年4月30日，符合下列條件者都可領取1萬元現金：

●目前在台設有戶籍的國民

●領有年金、津貼、退休金的受益人

●取得台灣居留許可的無戶籍國民、持長期居留證的外籍或陸港澳配偶

●114年11月12日後出生的新生兒，其父母有上述資格之一

不過這也引發網友好奇：普發1萬是否列入個人所得，需要繳稅嗎？

恩典法律事務所創辦人蘇家宏指出，這筆錢是政府的「補助款」，不是薪資所得、營業所得或執行業務所得、利息等，因此無須繳稅、也不用申報。

但蘇家宏仍提醒，「錢就是錢」！他解釋，這次普發補助不像過去發消費券，而是直接發現金，因此民眾若有欠稅、欠款，債權人固然不能事先扣走這1萬元，但一旦現金進入帳戶，跟其他存款混在一起，在法律上就是「混同財產」，仍有可能被扣押，「所以你怎麼領也是一門學問！」

換句話說，想避免普發現金被扣押，最好選擇「ATM領取」，直接拿去花用掉，原則上不會有問題。

家人最近過世也能領？合法領取流程曝光

另外有網友詢問，若家人近期過世，還能拿領普發現金嗎？對此，蘇家宏也回應，本次普發現金是以114年10月23日作為認定資格起點。也就是說，只要是10月23日(含當日)之後往生者，遺屬仍可領取普發現金。

不過要注意的是，這個財產屬於全體繼承人，因此遺屬或受託人必須撥打1988專線，提供死亡證明書跟戶籍謄本，確認後再到郵局去領取，以免觸法。

【身故者普發1萬元代領流程】

● 符合資格對象：

114年10月23日（含）後過世，且原本符合領取資格者。

● 申請流程

1. 電話連繫1988：家屬或受託人先撥打 1988（服務時間為每日08:30至18:30）洽詢。

2. 資格審核：準備好亡歿者死亡證明及戶籍謄本證明文件影本，提供給1988專線查核。

3. 通知領取：1988 確認資格與未領取狀況後，將通知家屬或受託人前往郵局領取款項。

4. 郵局領款：應檢附亡歿者之死亡證明正本或除戶戶籍謄本正本，並請家屬或其受託人現場填寫切結書，交付郵局存查。

父母替孩子領取，「這樣花」不違法

另外，父母或監護人可代未滿13歲孩童登記申領，爸媽可以直接放進自己口袋嗎？蘇家宏建議，可以用在孩子日常花用上，「這樣花就沒有問題！」

其實過去蘇家宏也曾討論：「父母可以把小孩過年收到的紅包都拿走嗎？」從法律上來看，壓歲錢屬於小孩的財產，但因為孩子未成年，因此父母仍有管理權。

值得注意的是，依據《民法》，父母對於未成年子女的財產有使用的權力，但是必須花在孩子身上才不會違法。由於紅包錢屬於小孩的特有財產，父母可以把這筆錢拿去繳補習費、置裝，或與他有關食衣住行娛樂等消費，「拿去幫他做一些事情，但是不能自己拿去花用。」

而且別以為，爸媽愛怎麼花就怎麼花，小孩哪裡管得著？

事實上，高雄曾發生一名12歲少年，因為氣不過爸爸拿走他存了8年、總計18萬元的壓歲錢，憤而告上法院。儘管法院最終以「不能確認這個帳戶裡全數都是紅包錢」，判決少年敗訴，但仍足以警惕家長。

普發1萬當「錢母」，買0056、00878、00919誰划算？

倒是有不少理財專家認為，普發1萬元雖然不多，但可以當作「錢母」，幫自己或孩子打造一棵小搖錢樹。

譬如依11/10收盤價格計算，1萬元約可購買273股元大高股息ETF（0056），若每股配發0.866元政策不變，明年1月就能領到約237元的股息。而若是剛宣布最新配息為0.4元的國泰永續高股息ETF（00878），則可購買約470股，11/18參與配息，可立刻進帳187元股息。

ETF代號 配息月份 11/10收盤價格 近一季現金股利（元） 1萬元可購買股數（股） 可領取股息金額（元） 0056 1、4、7、10月 36.57 0.866 273 237 00878 2、5、8、11月 21.34 0.400 468 187 00919 3、6、9、12月 21.43 0.720 466 336

註：以整數股向下取整計算（未含手續費與交易稅）。「可領取股息金額」為依近一季現金股利估算之預估值，實際股息以發行公司公告及除息日為準。

