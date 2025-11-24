普發一萬郵局臨櫃領現 首日上午27萬多筆

（中央社記者余曉涵台北24日電）普發一萬今天開放郵局臨櫃領現，中華郵政表示，截至下午1時，臨櫃領現人數達27萬3000筆，首週採實施證號末碼單、雙號分流措施，現場秩序良好。

今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，其中，中華郵政全台1292間郵局提供現領服務，首週除了依臨櫃人身分證末碼單、雙號實施分流機制外，另規劃動線管控、加派引導人力及彈性櫃檯調整等機制。

中華郵政今天發布新聞稿表示，董事長王國材等人上午前往中和、新店及板橋郵局視察，根據觀察，現場（含花蓮光復富田郵局）排隊秩序良好，整體運作也非常順暢，每人實際辦理時間皆在3分鐘內完成。

廣告 廣告

中華郵政指出，根據統計，截至下午1時為止，臨櫃領現人數達27萬3000多筆，直接/登記入帳人數達437萬6000多筆，ATM領現人數達90萬9000多筆，總計民眾透過郵局各管道領取的總筆數已達555萬8000多筆。

另外，中華郵政表示，以這次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾紀念收藏，並推出抽獎活動，完成指定任務或登錄活動網頁，有機會抽中好禮。（編輯：管中維）1141124