普發一萬開放登記！防民眾遇詐騙 徐國勇令黨公職設「便民服務站」協助

記者劉秀敏／台北報導

全民普發現金一萬今（5）日開放分流登記，身分證或居留證尾數「0、1」的民眾可於今日上官方網站「https://10000.gov.tw/」輸入相關資料登記。民進黨秘書長徐國勇今日表示，已要求所有黨公職人員在服務處要掛出「政院普發現金1萬元 便民服務站」，協助民眾登記領取一萬元，避免民眾自行上網登記，萬一跑錯網站、被錯誤網站引導而遭遇詐騙。

普發一萬開放登記首日，民進黨秘書長徐國勇親上直播節目《午青LIVE》說明政策，同時表示，他要求也拜託所有黨公職人員在服務處要掛出「政院普發現金1萬元 便民服務站」，協助民眾登記領取一萬元，避免民眾自行上網登記，萬一跑錯網站、被錯誤網站引導而遭遇詐騙。

徐國勇直言，詐騙集團當然很猖獗，但有人說「台灣詐騙怎麼這麼多」，全世界詐騙都很多，台灣不是唯一一個國家，美國、日本等其他國家也有很多詐騙集團，詐騙是全世界一種犯罪的現象，台灣並非犯罪率最高的國家。

徐國勇說，在聯合國的網站裡面，台灣的犯罪率比日本低，民眾赴日本旅遊對當地的印象是「日本治安很好」，但台灣的治安比日本還好，在亞洲僅次於新加坡，而新加坡的自由、民主程度也遠遠落後台灣。

「政府普發一萬如何領？看這裡！」徐國勇說明，在領取資格方面，中華民國國民當然可以領，而他領了之後會捐出去給慈善機構，以前馬政府執政發放3600元消費券，當時他同樣捐出去，但民眾如果個人有需要就留著用，「這一萬塊對我來講，我還好啦，還過得去，所以就打算捐出去」，不過黨部職員們不必跟他一樣。

徐國勇接續指出，包括取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留的外國人、大陸地區與港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因為因公派駐國外人員及具有我國國籍眷屬，以及明年4月30日前出生的新生兒都可領取這一萬元。民眾可於11月5日起上網登記、17日起ATM領現金、24日起郵局領現金，若長者不會上網，可至民進黨黨公職的便民服務站尋求協助。

