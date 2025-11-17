普發一萬開放ATM領現！ 林口警挽袖「熱血防詐」

林口分局長李智源（右）挽袖捐熱血，更向現場民眾進行反詐騙宣導。（圖／翻攝畫面）





普發現金1萬元今天（17日）起開放ATM領現，新北市政府警察局林口分局積極響應企業公益，應邀參與彰化銀行林口分行舉辦的捐血活動，不僅挽袖捐熱血外，更在活動現場進行反詐騙宣導，強化民眾的金融安全觀念。

彰化銀行林口分行舉辦「熱血防詐、守護幸福」捐血公益活動，林口分局長李智源親率同仁到場支持，親自向參與捐血及臨櫃民眾進行防詐宣導 ，特別提醒民眾注意近期行政院普發1萬元的詐騙手法，在傳遞愛與關懷的同時，也積極強化民眾的金融安全觀念，展現守護社區安全的決心。

林口分局說，金融機構是防堵詐騙的第一道防線，警銀聯防是守護民眾財產的關鍵，警方今年已與轄內金融機構合作，成功攔阻多起詐騙案件，避免民眾荷包遭詐損達千萬元。

林口警最後強調，打擊詐騙是當前治安重點工作，未來將持續深化與金融業者合作，此次響應捐血活動是警銀合作的具體展現，期盼能藉此拋磚引玉，凝聚社區力量，共同打造更安全的金融環境 ，共同守護民眾財產安全。

