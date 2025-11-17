普發一萬開跑！台新全臺逾4,300台ATM就近領 「天天加碼抽大獎」、最高再抽10,000點回饋

政府普發新臺幣一萬元政策正式上路，為協助民眾安心、便捷領取款項，台新銀行全面提升系統及服務能量，全臺逾4,300台ATM提前完成測試與現金補充，並貼上「全民+1 政府相挺」識別貼紙，方便民眾快速辨識，安心操作。

尖峰時段加強現金調度 確保ATM領取過程順暢

台新銀行表示，民眾僅需持任一家銀行金融卡，輸入身分證字號（或居留證號）與健保卡號，即可依ATM畫面指示完成領取1萬元現金。考量早晨通勤族、接送小孩的家長、下課返家的學生及陪同長輩前往提領的家屬需求，台新ATM系統於尖峰時段加強現金調度機制，確保領取過程順暢。

廣告 廣告

完善系統與周全服務 讓民眾安全領錢、開心受惠

延續過去與政府攜手普發6,000元的成功經驗，台新銀行資深副總經理黃天麟也表示，此次台新以更完善的系統與周全服務，協助政府落實普惠政策，讓全民都能安全領錢、開心受惠，成為民眾最值得信賴的金融智慧好夥伴。

ATM提領、線上入帳皆可抽萬點台新Point

為響應政府政策、回饋用戶，台新銀行自11月17日至12月14日推出「天天加碼抽大獎」活動。凡於台新ATM完成普發1萬元現金領取，即可參加抽獎，總獎項超過5,000份，人人皆有機會額外獲得台新Point最高10,000點回饋(11月17日至11月23日，每天抽五名，共35名)，另外同時可領取包括全家、OK超商專屬優惠券。

另選擇線上入帳方式者，完成指定任務也可參與台新Point 10,000點抽獎活動。台新銀行邀請民眾不論透過網路登記或ATM提領，都不要錯過專屬的加碼好禮。

Richart新戶優惠 輸入專屬代碼送行動電源、享3.5%年利率

對於尚未加入台新Richart的新用戶，現在正式加入的好機會！即日起至11月30日，新戶成功開立Richart帳戶，於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」並首次登入Richart App，即可獲得Richart行動電源。

2026年1月5日前完成開戶者，亦可享優利子帳戶新臺幣10萬元(含)以內3.5%優惠年利率。完成開戶後，民眾可選擇透過ATM提領或台新帳戶(含Richart帳戶)登記入帳，並可參加抽獎活動，同樣有機會獲得最高台新Point 10,000點獎勵。

台新推基金、外幣投資 購買iPhone 17更享分期零利率優惠

台新銀行貼心提醒民眾，可依自身需求妥善運用普發款項。若欲啟動資產累積，可透過台新網路／行動銀行進行基金定期定額投資，最低1,000元起，即可逐步累積財富；偏好穩健利息收入者，亦能選擇台新短期外幣優利定存方案，兼顧彈性與收益。

此外，喜愛科技產品的消費者可利用台新信用卡於Richart Life APP進入Richart Mart購買iPhone 17，享最高24期分期零利率(至11月30日止)，輕鬆購物同時兼顧理財效益，讓一萬元用得更有價值。

【參考資訊】

線上登記入帳台新帳戶，領券抽萬點活動詳細說明：https://tsbk.tw/8ave2g/

ATM領取天天抽獎 最高可獲萬點回饋，詳細活動說明：https://tsbk.tw/875z34/

「Richart數位帳戶申辦資格」詳情請見官網重要公告：https://tsbk.tw/8acjyg/

-謹慎理財 信用至上

差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75%~15%，依電腦評等而定

循環利率之基準日為104年09月01日

預借現金手續費：預借現金金額x3.5%+NT150元

特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為0%





-基金投資非屬存款保險承保範圍，基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。基金並非存款，投資人須自負盈虧，受託銀行不保本不保息。





-承作外幣如涉及幣別轉換可能有匯兌損失，申請人應審慎考量評估，自行決定是否承作。

-承作自然人買賣人民幣業務，每人每次買賣現鈔及每日透過帳戶買賣之金額，均不得逾人民幣二萬元。

-客戶可於Richart App中申請開立Richart優利子帳戶，開立後並完成指定任務，即享新臺幣優利子帳戶新戶3.5%優利。

-需將新臺幣存入優利子帳戶始可享優惠利率。

（圖片來源：台新銀行）

更多放言報導

《新新合璧系列報導》肆：金控成立篇（一）合併大安銀行升級台新金控！吳東亮快狠準的擴張版圖學

《新新合璧系列報導》參：玫瑰卡篇（二）閃耀三十年依然青春的行銷心法！玫瑰卡如何緊抓新世代女人心