普發一萬開跑！台新全臺逾4,300台ATM就近領 「天天加碼抽大獎」、最高再抽10,000點回饋
政府普發新臺幣一萬元政策正式上路，為協助民眾安心、便捷領取款項，台新銀行全面提升系統及服務能量，全臺逾4,300台ATM提前完成測試與現金補充，並貼上「全民+1 政府相挺」識別貼紙，方便民眾快速辨識，安心操作。
尖峰時段加強現金調度 確保ATM領取過程順暢
台新銀行表示，民眾僅需持任一家銀行金融卡，輸入身分證字號（或居留證號）與健保卡號，即可依ATM畫面指示完成領取1萬元現金。考量早晨通勤族、接送小孩的家長、下課返家的學生及陪同長輩前往提領的家屬需求，台新ATM系統於尖峰時段加強現金調度機制，確保領取過程順暢。
完善系統與周全服務 讓民眾安全領錢、開心受惠
延續過去與政府攜手普發6,000元的成功經驗，台新銀行資深副總經理黃天麟也表示，此次台新以更完善的系統與周全服務，協助政府落實普惠政策，讓全民都能安全領錢、開心受惠，成為民眾最值得信賴的金融智慧好夥伴。
ATM提領、線上入帳皆可抽萬點台新Point
為響應政府政策、回饋用戶，台新銀行自11月17日至12月14日推出「天天加碼抽大獎」活動。凡於台新ATM完成普發1萬元現金領取，即可參加抽獎，總獎項超過5,000份，人人皆有機會額外獲得台新Point最高10,000點回饋(11月17日至11月23日，每天抽五名，共35名)，另外同時可領取包括全家、OK超商專屬優惠券。
另選擇線上入帳方式者，完成指定任務也可參與台新Point 10,000點抽獎活動。台新銀行邀請民眾不論透過網路登記或ATM提領，都不要錯過專屬的加碼好禮。
Richart新戶優惠 輸入專屬代碼送行動電源、享3.5%年利率
對於尚未加入台新Richart的新用戶，現在正式加入的好機會！即日起至11月30日，新戶成功開立Richart帳戶，於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」並首次登入Richart App，即可獲得Richart行動電源。
2026年1月5日前完成開戶者，亦可享優利子帳戶新臺幣10萬元(含)以內3.5%優惠年利率。完成開戶後，民眾可選擇透過ATM提領或台新帳戶(含Richart帳戶)登記入帳，並可參加抽獎活動，同樣有機會獲得最高台新Point 10,000點獎勵。
台新推基金、外幣投資 購買iPhone 17更享分期零利率優惠
台新銀行貼心提醒民眾，可依自身需求妥善運用普發款項。若欲啟動資產累積，可透過台新網路／行動銀行進行基金定期定額投資，最低1,000元起，即可逐步累積財富；偏好穩健利息收入者，亦能選擇台新短期外幣優利定存方案，兼顧彈性與收益。
此外，喜愛科技產品的消費者可利用台新信用卡於Richart Life APP進入Richart Mart購買iPhone 17，享最高24期分期零利率(至11月30日止)，輕鬆購物同時兼顧理財效益，讓一萬元用得更有價值。
【參考資訊】
線上登記入帳台新帳戶，領券抽萬點活動詳細說明：https://tsbk.tw/8ave2g/
ATM領取天天抽獎 最高可獲萬點回饋，詳細活動說明：https://tsbk.tw/875z34/
「Richart數位帳戶申辦資格」詳情請見官網重要公告：https://tsbk.tw/8acjyg/
-謹慎理財 信用至上
差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75%~15%，依電腦評等而定
循環利率之基準日為104年09月01日
預借現金手續費：預借現金金額x3.5%+NT150元
特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為0%
-基金投資非屬存款保險承保範圍，基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。基金並非存款，投資人須自負盈虧，受託銀行不保本不保息。
-承作外幣如涉及幣別轉換可能有匯兌損失，申請人應審慎考量評估，自行決定是否承作。
-承作自然人買賣人民幣業務，每人每次買賣現鈔及每日透過帳戶買賣之金額，均不得逾人民幣二萬元。
-客戶可於Richart App中申請開立Richart優利子帳戶，開立後並完成指定任務，即享新臺幣優利子帳戶新戶3.5%優利。
-需將新臺幣存入優利子帳戶始可享優惠利率。
（圖片來源：台新銀行）
更多放言報導
《新新合璧系列報導》肆：金控成立篇（一）合併大安銀行升級台新金控！吳東亮快狠準的擴張版圖學
《新新合璧系列報導》參：玫瑰卡篇（二）閃耀三十年依然青春的行銷心法！玫瑰卡如何緊抓新世代女人心
其他人也在看
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
普發一萬「ATM領現」今日開跑！4情況恐領不到 如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」今（17）日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 16 小時前
新台幣一度勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》 之後…31元關卡雲霄飛車 專家最新解析出爐
新台幣兌美元今（17）日盤中一度升值逾1角，但隨後升勢收斂，轉為小幅回貶，午盤暫收31.159元，貶值0.9分。外匯專家李其展分析，主要因台股缺乏進一步上漲動能，加上外資持續賣超所致。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
普發一萬今天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部昨（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從今天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 4 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《熱門族群》南亞戰60再點火 台塑四寶續強秀出多頭氣勢
【時報-台北電】台塑集團在南亞（1303）領軍下再度聚焦。市場看好南亞科（2408）回檔後迅速吸引買盤，早盤強彈近半根漲停，台塑、南亞手握南亞科金雞母，股價跟著水漲船高，其中南亞勁揚逼近60元，台塑化（6505）走高1.5%，台塑（1301）漲約1%，台化（1326）小幅走高，成為盤面焦點。 受惠於南亞科獲利挹注，南亞第三季每股稅後純益達0.41元，創下近八季新高，前三季每股淨損亦縮減至0.05元，消息激勵市場買氣。南亞強勢表現也帶動台塑集團人氣走揚。 市場人士指出，隨著AI、5G等新興應用擴張，高階CCL（銅箔基板）與環氧樹脂需求持續升溫，南亞本業產品結構逐步優化，有助於提升整體獲利能力。在南亞股價強勢表態下，相關塑膠族群同步受惠，類股漲幅位居今日盤面之冠。法人認為，隨著景氣回升與高階材料需求增加，塑膠股後續仍具補漲與基本面改善的空間。 台塑四寶上周強勢，背後關鍵推力正是南亞科的亮眼表現。台塑三寶近期處分南亞科持股，累計套現逾150億元，資金將投入集團電子化轉型布局。此舉被視為台塑集團啟動跨足電子領域的重要一步，也讓南亞科成為轉型計畫的關鍵角色。市場對後續發展抱持正面期待，曾在上半年時報資訊 ・ 2 小時前
熱門股／記憶體二哥跌倒 華邦電新報告曝
華邦電 （2344）日前舉行法說會，指出存貨跌價損失巨額回沖，3Q25 毛利率升至46.7%。華邦電 3Q25 合併營收 217.71 億元，Q0Q+3.6% ．YoY+2.1%，數字大致符合富邦預期。依部門分，DRAM 業務營收占比 30.4%•Q0Q+18%；Flash 業務占比34.5%•Q0Q+4%）；Logic 營收占比 33.2%．Q0Q-7%。毛利率方面，本季平均46.7%，新唐 35.7%；記憶體約50.8%，較前季提升 38.8ppt，主要受惠存貨跌價回沖 43.18億元。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台美匯率聲明後新台幣有升值壓力？日、韓經驗早揭示真相
美國科技股反彈推升台股週一開高，加上中央銀行與美國財政部上週就匯率議題達成共識後，引發海外市場強烈反應，新台幣遠期外匯（NDF）飆升，新台幣兌美元匯率今早開盤大漲逾1角，最高衝上31.024 元。不過央行看似早已備妥工具，完全不給投機熱錢可乘之機，開盤不到1小時，台幣即由升轉貶，匯價滑落至31.16自由時報 ・ 2 小時前
抓準時機進場！全球三大記憶體供不應求 南亞科今年爆漲近442%、華東衝高172%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球AI應用需求強勁，記憶體市場迎來全面緊縮的狀況，三大類產品DRAM、NAND及NORFlash都面臨供不應求的情形，價格隨之...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
台股大漲275點！ 記憶體報復強彈 「這檔」開盤秒漲停
台股今（17）日早盤開高震盪，來到27668點，上漲275點，漲幅1.03%，預估成交量5700億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到259.39點，漲3.14點，漲幅1.23%。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前