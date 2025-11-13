普發一萬防詐 內政部：做紅布條送市場美容院宣導

（中央社記者高華謙台北13日電）普發現金新台幣一萬元上路，內政部長劉世芳今天針對防詐作為指出，除了透過電台以國語、台語與客語宣導，也會製作紅布條給傳統市場及鄉下地區的美容、美髮院，希望多多宣導民眾不要被詐騙。

普發現金新台幣一萬元上路，內政部指出，截至10日已通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個；相關詐欺被害案件共發生7件，單件財損最高為367萬元。

劉世芳今天出席部務會報會後記者會，被問及防詐作為時說，普發現金政策上路，但內政部與警政人員，還是非常辛苦地希望能夠透過很多不同管道，向全民宣導不要被詐騙。

廣告 廣告

劉世芳說，內政部現在結合財政部，除了一般的警察廣播電台、教育廣播電台，或是類似像台北廣播電台外，已經從警政署的系統，請全國各地AM小功率電台結合國、台、客語3種語言，協助宣導防詐工作，希望提供給尤其是偏鄉地區比較不熟悉的民眾參考。

劉世芳表示，同時也製作紅布條，要給傳統市場及鄉下地區的美容美髮院，希望多多宣導，讓民眾不要被詐騙。（編輯：謝佳珍）1141113