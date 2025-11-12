普發一萬陸續入帳！民眾發文求助「為何尚未入帳」 財政部說話了

（記者張芸瑄／綜合報導）首批「普發現金1萬元」今（12日）正式入帳，不少民眾一早就收到銀行簡訊通知，紛紛上網分享「真的進帳了！」，但也有部分人尚未見到帳上金額。對此，財政部提醒，因各家銀行作業流程與入帳批次不同，請耐心等待銀行撥款，「可透過補摺、網銀或行動銀行確認入帳狀況」。

財政部在官方粉專發文指出，首批普發現金自11月11日晚間6點起，已陸續入帳至各家銀行帳戶。凡屬「直接入帳」對象，或於11月5日至12日完成「登記入帳」並經系統檢核成功者，款項將於11月11日晚間至12日間分批匯入帳戶。

廣告 廣告

同時，財政部也說明，「領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞工退休金月退休金、災保年金、農民退休儲金、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、公費就養榮民、安置兒少，以及政府派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍的眷屬」，這些族群屬於「直接入帳」名單，無需登記即可自動入帳。

圖／財政部提醒，因各家銀行作業流程與入帳批次不同，請耐心等待銀行撥款。（記者陳奕廷 攝）

至於尚未收到入帳通知的民眾，財政部強調，「各家銀行的入帳時間略有不同，部分金融機構採批次處理，可能需等候數小時至隔日完成」，建議民眾可於今日晚間或明日再度查詢。

另外，從明（13）日起，民眾可至「全民+1政府相挺」普發現金官網（https://10000.gov.tw/）查詢登記結果。輸入本人或代領人身分證字號（或居留證號）及健保卡號後，即可確認入帳情形。

財政部說明，查詢結果若顯示「款項已於11月12日入帳至○○銀行帳戶」，代表入帳成功；若顯示「入帳失敗或核驗失敗」，則需重新登記，或可選擇ATM領現（11月17日開放）與郵局領現（11月24日開放）。

廣告 廣告

截至中午，不少民眾陸續回報已成功入帳，留言區湧入熱烈討論：「中國信託入帳了」、「玉山凌晨3點01分收到」、「郵局入帳，謝謝政府」、「兆豐、永豐都進帳了」、「凌晨4:46富邦成功入帳，效率很高！」，顯示第一波撥款進度順利。

更多引新聞報導

追到亡友妻！男曝「早就當她是意淫對象」 坦言：罪惡感與快感並存

84歲翁輪椅衝街頭尋妻！警方協助追尋 真相曝光令人又哭又笑

