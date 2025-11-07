普發一萬電力全開！李雅英代言eReady台鈴智慧電車

加送一萬元+2年免資費現省7656元

【記者 陳姿穎／台北 報導】台灣電動機車市場因大眾共同採取綠色行動保護環境，九月全月銷售輛數，相較上月成長高達百分之31.7。台鈴工業智慧電車eReady，承襲SUZUKI百年造車精湛工藝，以日式高品質打造安全、智能與美學具備的智慧電動車。全台即將於11月12日起迎來普發一萬大紅包，台鈴同慶加碼，即日起~凡購買eReady指定電動車款，享二年免資費-現省7,656元，加碼再贈一萬元郵政禮券(可於郵局兌換一萬元現金)，台鈴eReady由連續三年榮獲PLG年度啦啦隊肯定的Fubon Angels李雅英甜美代言，和雅英一同改善我們日常生活城市的空氣品質，現在購入eReady正是絕佳時機。

電動機車相較於傳統使用的燃油機車，因其於騎乘時不會直接排放廢氣，能大幅減少空氣污染物，降低空間中對人體有害的懸浮微粒，越騎越環保。由啦啦隊女神李雅英攜手eReady台鈴智慧電車，即刻為全台民眾加碼送好禮，推出「電力全開專案」限時優惠。即日起至11月30日止，凡購買eReady 全車系，不僅可享二年免資費（每月折抵319元，現省7,656元），再加碼贈送一萬元郵政禮券（可於郵局兌換1萬元現金），實現「政府普發 × eReady加碼，補貼翻倍、笑容加倍！」

台鈴eReady承襲SUZUKI百年造車工藝，以日式品質打造兼具動能與美感的智慧電動車。雙電池極高續航力，白牌級強勁馬力輸出，通勤騎乘、戶外出遊皆輕鬆自如。流線造型與人體工學設計，兼具視覺時尚與騎乘舒適。節能無憂騎乘體驗，純電驅動，享受寧靜順暢的駕馭快感。不論是首次入手電動車，或想升級通勤座駕，eReady 都以「日式品質，最佳操控」帶來最安全、安心的選擇。（圖／記者陳姿穎翻攝）