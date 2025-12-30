普發一萬領取平順逾九成！數發部祭「兩策略」防詐...林宜敬：無感的政績其實就是我們的重要政績

行政院從11月執行的普發一萬現金政策，截自目前已有逾90%的人順利領取，其中外界原先擔憂的詐騙問題也在政府積極防堵下降到最低。數發部長林宜敬今（30日）發文表示，此次未像一些人預測會出現大量詐騙，在於數發部採取「兩個策略」，有朋友前陣子好心提醒要多做一些「民眾有感的政績」，對此他很感謝，但表示有時數發部將政府的資訊作業做得很順暢，做到民眾幾乎沒有發現他們的存在，甚至無感，其實就是數發部的重要政績。

林宜敬表示，「普發現金一萬」的作業自今年11月5日啟動以來，截止到昨天，已經有超過90%的國人上網登記或是領取，過程算是相當平順。



林宜敬說明，數發部在這次「普發現金一萬」作業當中，負責的是資訊系統的建置，以及防詐。他提到，之所以能在這麼短的時間內完成系統建置，主要是他們已將前年「普發現金六千」的資訊系統模組化、標準化，透過「以參數設定取代客製化」(Configuration instead of Customization)的方式，不但縮短了建置與測試的時間，同時也提高了系統的品質。



林宜敬說，這次的「普發現金一萬」作業，也並沒有像之前一些人所預測的，出現大量的詐騙，這主要是他們採取了兩個策略：



第一個策略是「只此一家，別無分號」。



林宜敬說：「我們跟財政部等各部會溝通協調，將所有《普發現金一萬》的登記與查詢作業都集中在同一個網站，同時擴大宣傳，告訴所有的民眾，不要輕易相信任何其他網站的訊息。所有的登記與資料查詢，都只能在《普發現金一萬》的官網進行。」



這是數發部的「白名單策略」，縮小防守範圍。



第二個策略是主動防堵。



林宜敬說：「我們事先將各種將看起來像是官網<10000.gov.tw>的其他網址都登記下來，像是<10000.gov.com>、<I0000-gov.tw>、<1oooo.gov.com >等等。先下手為強，避免這些網址落入詐騙集團的手中。」



此外，數發部同時採用科技的手段，不斷地在網際網路上自動搜索巡檢，一旦發現可疑的網站，就馬上去檢查確認，然後封鎖。



這是數發部的「黑名單策略」，避免民眾接觸到詐騙訊息。



林宜敬說，前一陣子有朋友好心的提醒，說數發部要多做一些「民眾有感的政績」，他非常感謝他們的建議，但是也回他們說：「我完全同意，可是有時候我們數發部將政府的資訊作業做得很順暢，做到民眾幾乎沒有發現我們的存在，甚至無感，其實就是我們的重要政績。」他也表示，在此特別感謝數發部數位政府司的同仁們。

(圖片來源：林宜敬臉書)

