即時中心／徐子為報導



中央普發1萬元今（17）日起開放ATM領現，民眾可在16家指定金融機構、逾2.8萬台ATM領取。根據網站統計，開放ATM領現首日，截至今天晚間6時，已有90萬5966人透過ATM領取普發現金1萬元。





今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放等5種方式，ATM領現及郵局臨櫃領現，分別在今天與11月24日開放。



財政部表示，今天起至明年4月30日止開放ATM領現，民眾可持全國任一金融機構及郵局提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，就可領取1萬元現金。



ATM領現指定金融機構包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、中華郵政公司共16家；全台提供領現的ATM共2萬8000餘台，覆蓋率超過8成。



財政部表示，ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／普發一萬領現首日 全台ATM逾90萬人領到了

更多民視新聞報導

立院衛環委員會今審議《勞保條例》 「政府撥補」朝野有共識

新北未跟進中央普發現金 卓冠廷怒揭答案：「她」反對

搬石砸腳？基隆市長謝國樑喊窮：明年市府節流「腸子都截斷」

